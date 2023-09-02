颱風海葵來了！木村拓哉老婆工藤靜香飛台灣 落地嗑3大粒蛋黃酥
海葵颱風逐漸逼近台灣，北北基今（2）日照常上班上課，日本男神木村拓哉的愛妻工藤靜香晚間7點半在「國立國父紀念館大會堂」舉辦的《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》演出不會取消，她將與台灣歌迷度過難忘夜晚。其實工藤靜香為了演唱會，已於1日提前抵台做準備，日本歌迷愛相隨力挺之外，還去平溪幫偶像放天燈，祈求演唱會一切順利，以行動力表達對女神的支持與喜愛。
記者陳雅蘭/台北報導
工藤靜香為了演出專心作準備，1日抵台後就待在飯店未出門，根據主辦單位透露，下榻飯店特地送上特製的牛軋糖馬卡龍、蛋黃酥、三明治、紫色永生花等迎賓禮，因永生花的花語為「演藝生涯永遠屹立不搖」，令工藤靜香非常開心，為此PO上IG限時動態致謝。
這次《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》演唱會除了等待30年的台灣歌迷購票支持，也有從日本來台力挺工藤靜香的粉絲；日本後援會更在演出前夕前往平溪放天燈，幫偶像祈求演出一切順利、身體健康。
今的演出會場外將販售包括T恤、毛巾、收納包、飲料提袋、攜帶型玻璃泡茶杯等5項「台北演唱會原創商品」，這些都是工藤靜香為了台北場繪製的限定系列，還有部分日本巡迴演唱會商品，加上最新單曲《勇者之旗》、35週年紀念自我翻唱選輯《感受》等影音作品。演唱會有剩下零星票券，可至現場購買。