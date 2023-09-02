林志穎毀容級車禍「鼻子到下巴全斷」！插滿20根骨釘X光照首曝光
去年7月，「不老男神」林志穎發生嚴重車禍，導致他臉骨碎裂、輕微腦震盪等後遺症；歷經1年多的復健療程，林志穎積極復出錄中國大陸節目《披荊斬棘》第3季，在節目中公開車禍X光照片：「上顎從這裡斷裂到這裡，臉部鎖了20個鈦合金骨釘。」自揭從鼻子到下巴「下半臉」全部重建。
記者黃雅琪／綜合報導
中國大陸節目《披荊斬棘》第3季熱播中，林志穎、藍正龍、李玖哲、唐禹哲全加入，曾經歷驚險車禍的林志穎，在節目上揭露傷勢：「這邊都碎掉了，上顎從這裡斷裂到這裡，所以我臉部鎖了大約20個鈦合金骨釘。」不僅臉部大面積重建，手臂也植入鈦合金板、11根骨釘固定，目前只能舉到與肩同高處。
雖然身體尚未痊癒，但林志穎仍堅持參賽：「當自己選擇要來《披荊斬棘》舞台時，許多哥哥們還是告訴我，這是個強度非常大的舞台，儘管家人或多或少反對，擔心身體無法負荷，但我告訴自己、告訴他們，人生總是要試試，做一個好榜樣，讓自己的寶貝們看到為工作努力、堅持到底的精神。」
不過林志穎也坦言，術後身體狀況大不如前：「當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己『歷經風雨從心出發』。」