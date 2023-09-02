六福集團推旅展「餐券63折、住宿32折」 漢來飯店集點換東京機票
六福旅遊集團即日起至9月7日，在台北六福萬怡酒店一樓大廳舉辦期間快閃：秋季美食旅展，攜手集團旗下品牌台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，推出超值住房專案、美食餐券與遊樂園套票，餐券約是63折優惠、住房則有最低32折起。高雄漢來大飯店即日起至12月29日，針對持有三麗鷗登機證的房客享有主題房專屬優惠，雙人房6000元起，住一晚可累積一點，滿18點，即送出台北東京來回機票，以及東京Hello Kitty主題樂園門票。
記者葉盛耀/綜合報導
六福萬怡針對熱愛美食饗宴的賓客推出「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組(5張/套)」每套2750元，一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙，最低63折起。
5張2750元，等於每張550元，使用1張券，可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或週五下午茶、粵亮廣式料理港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等，若使用2張券則是可於敘日平日午餐盡享各種美食百匯主題餐檯，等於花1100元，就能吃到原價1380元+10%的敘日平日午餐，打約莫72折。不過招牌的松葉蟹吃到飽，則僅在假日提供，需另外補差價。
關西六福莊，推出「福豚體驗住房專案」售價8,999元，可享三人同行32折入住剛果草原客房、翌日早餐、連兩日暢遊六福村主題遊樂園門票，搭配福豚生態體驗3人次，再加贈平假日第四人入住招待(不含專案內容)，絕對是最佳親子出遊首選。
六福莊則有全新推出的萬聖主題房「鬼娃Renee萬聖住房專案」售價9,999元，讓賓客在充滿骷髏與蜘蛛絲的房內與鬼娃Renee共枕眠一晚，在享翌日早餐、連兩日暢遊六福村主題遊樂園門票及萬聖節主題餐點2套，挑戰萬聖節驚嚇指數的極限。
高雄漢來大飯店去年暑假與三麗鷗聯名推出一整層樓的三麗鷗主題房，獨一無二的聯名設計吸引許多國外粉絲朝聖。即日起至12月29日，高雄漢來針對持有三麗鷗登機證的房客享有主題房專屬優惠，雙人房只要6000元起。
另外也回饋忠誠粉絲對漢來18間三麗鷗主題房的熱愛，即日起也推出「主題房圈粉四重奏」集點活動，凡住一晚可累積一點，集滿3點以上就有三麗鷗聯名贈禮；集3點，送3,000元三麗鷗商品券；6點和12點分別兌換雙人主題房和四人家庭套房；集滿18點，即送出台北東京來回機票以及東京Hello Kitty主題樂園門票。