海葵颱風撲台！壽險啟動保戶關懷　快速理賠、房貸紓困資訊看這裡

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三商美邦人壽
1、保單借款利息減免：即日起至112年10月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。
2、免費補發保單：若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至112年12月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。
3、續期保費緩繳：續期保險費應繳費日為112年7月至112年12月的受災保戶，繳費期限可延長至113年02月29日止。
4、快速理賠：理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。
5、房屋貸款本金緩繳：即日起至112年11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
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1、續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自112年8月1日起至112年10月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。
2、保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自112年8月1日起至113年1月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。
3、申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。
4、快速理賠：因海葵颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「112年海葵颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。
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1、保費緩繳：凡保單的收費地址為災區者，且續期保費應繳日期於今年9月2日至12月02日者，可提出申請，將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。
2、保服優惠：凡屬災區保戶且符合申請資格者，提供緩繳6個月利息優惠，適用期間為自即日起至明年9月2日已申請辦理或新增的保單貸款。
3、房貸紓困：受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳(只繳利息)3個月，洽總公司不動產一部辦理。
4、旅平險彈性調整：投保旅行平安險之行程因風災災害而延期或取消旅遊行程之保戶，可於今年9月9日前提出契變申請辦理取消或延期。
5、快速理賠：針對「身故件」保險事故一經確認，得不經受益人提出理賠申請，即主動優先處理給付相關事宜。有關理賠需檢附文件（理賠保險金申請書、死亡診斷書或相驗屍體證明書、除戶戶籍謄本、受益人身分證明、保險單等）可後補；針對「醫療件」，經確認住院天數及治療內容後，日額型險種即可依保單條款之給付項目先行給付，相關文件後補；實支實付型險種，需檢附收據申請，方能給付，惟如保單條款約定可轉換為日額給付，則就住院天數以日額先行給付，相關文件與收據候補後以擇優給付方式辦理。
6、住院預付金：若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金，及時發揮保險保障功能。
南山人壽
1、保單借款紓困：於災害發生日前已辦理保單借款之受災戶，於災害發生日起一年內，可申請展延借款本息六個月，展延期間免收保單借款利息。
2、房屋貸款紓困：於災害發生日前已完成辦理房屋貸款的受災戶，於災害發生日起一年內，可申請展延房屋貸款本息，展延期間免收房屋貸款利息。
3、緩繳保費：受災戶續期保費的應繳日於災害發生日起三個月內者，繳費期限可申請延長三個月。
4、旅平險服務：因災害致旅行行程延誤或取消，受影響的保戶可於事後提出申請辦理保險期間的變更。
5、免費補發保單：如受災戶的保單破損或遺失申請補發，一律免收補發工本費。
國泰人壽
1、快速理賠：因本次受災重大且事故明確者，提供醫療或身故證明文件即可快速理賠。
2、醫療理賠預付金：透過本公司服務同仁申請，經審視符合相關規定即給付「理賠醫療預付金」。
3、緩繳及優惠服務：啟動免費保單換發服務、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠、要保人或其直系親屬保險單借款增貸免息、受災戶房屋貸款本息緩繳三個月。