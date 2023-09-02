曾被少女時代潤娥警告「歐巴別愛上我」！金在中遭硬塞好人卡傻眼
南韓男團「東方神起」前成員金在中，曾因公司奴隸合約和前經紀公司SM娛樂鬧翻，遭到封殺而影響演藝事業，14年後才於近期解禁。而他近日在個人節目《在朋友》 中，邀請少女時代成員秀英擔任來賓，兩人大聊曾在同公司的往事，金在中也意外透露，他在練習生時期，曾被潤娥說：「歐爸不能喜歡我或是想跟我交往喔！」但當時兩人才剛認識不久，讓金在中覺得很有趣，也讓網友們全被潤娥的直率笑翻。
記者賴禹妡／綜合報導
《在朋友》開場時，金在中需要猜測當集來賓的身分，製作單位將秀英自我介紹的台詞給金在中當作提示，內容為「漂亮但搞笑的人」。這讓金在中當下摸不著頭緒，困惑地說：「我身邊的沒有漂亮但搞笑的人啊？」
金在中猜了許多女星好友，最後想到潤娥，金在中提到，過去兩人在練習生時期，明明才認識不久，但潤娥卻對他說：「只是以防萬一⋯歐爸不能喜歡我或是想跟我交往喔！」讓他對潤娥的自信感相當印象深刻，他也笑喊：「我覺得潤娥很漂亮，但我不喜歡太漂亮的人。」製作組對此表示：「潤娥明明沒告白卻被甩了？」還打上字幕「0告白1被甩」。影片曝光後，網友紛紛笑翻留言，「是潤娥所以夠格講這話」、「甚至能想像潤娥的表情」、「潤娥居然被甩了哈哈哈」、「兩人都超可愛的」。