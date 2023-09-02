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歐弟用命對決《未來少女》！舞蹈擔當全殺出　他喘到急問醫院在哪

▲歐弟（右一）用命在對決《未來少女》每一團的舞蹈擔當，結果喘到要問醫院在哪。（圖／踢帕娛樂提供）
▲歐弟（右一）用命在對決《未來少女》每一團的舞蹈擔當，結果喘到要問醫院在哪。（圖／踢帕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

全新女子選秀節目《未來少女》比賽進入白熱化，就連節目片尾的加碼彩蛋也充滿濃濃的火藥味。今（2）日晚間除了欣賞各團帶來的表演外，現場還加開延長賽，由各團舞蹈實力代表成員加上「少女見證人」歐弟（歐漢聲）組成分為未來隊、少女隊進行Battle，現場宛如神仙打架，相當精彩。

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未來隊首先派出「日光之橙」的世界舞蹈冠軍玉歆，一登場就先開嗆：「我們是未來，而你們只是少女。」頓時讓全場沸騰「緋紅魅影」的連穎不甘示弱，立刻補槍：「不好意思，讓你們看一下《未來少女》的舞蹈天花板在哪裡！」幽默的歐漢聲也搞笑回應：「我們會在你們的樓上！」

▲歐弟寶刀未老，秀出一連串的地板動作。（圖／踢帕娛樂提供）
▲歐弟寶刀未老，秀出一連串的地板動作。（圖／踢帕娛樂提供）
需要粉絲解鎖才能夠站上舞台「幽靈水晶」的代表簡芝婷，則是一改與「幽靈水晶」合體時可愛清純形象，強勁的力道彷彿要將對手踩到腳底。還有來自「薄荷水晶」的曹晶晶，16歲的年齡卻在Battle期間展現多種不同舞風，無論是磅礴氣勢還是嫵媚的動作都難不倒她，挑釁的可愛表情與高超的地板動作，讓主持人木木都驚喜歡呼：「晶晶真的不想輸！」

陸續也由「幻藍小熊」XXIN、「緋紅魅影」連穎以及「黑曜精靈」依沛輪流上陣，雖然是battle，但仍展現少女們的性感，氣氛嗨到讓第二現場的成員大聲喊：「不准輸！」最後由未來隊派出來自「紫月光」的新血Hina，一登場就先以五個跳轉作為開場，再以後空翻邀請前輩歐弟來到舞台。

只見歐漢聲一連串地板動作後，又突然來一個跳轉後再次挑戰Hina，兩人就這樣在台上展開廝殺，畫面十分精彩。比賽結束後，奕寬老師隨即誇讚超級好看，並幽默提醒歐弟，「但是你要想想你的家人。」歐弟則氣喘吁吁逞強的說：「我只用了十分之一的力氣！醫院是不是在附近？」更多精彩內容請鎖定今晚播出的《未來少女》。

▲歐弟為今晚播出的《未來少女》增添許多彩蛋。（圖／踢帕娛樂提供）
▲歐弟（右一）為今晚播出的《未來少女》增添許多彩蛋。（圖／踢帕娛樂提供）
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