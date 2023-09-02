歐弟用命對決《未來少女》！舞蹈擔當全殺出　他喘到急問醫院在哪

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需要粉絲解鎖才能夠站上舞台「幽靈水晶」的代表簡芝婷，則是一改與「幽靈水晶」合體時可愛清純形象，強勁的力道彷彿要將對手踩到腳底。還有來自「薄荷水晶」的曹晶晶，16歲的年齡卻在Battle期間展現多種不同舞風，無論是磅礴氣勢還是嫵媚的動作都難不倒她，挑釁的可愛表情與高超的地板動作，讓主持人木木都驚喜歡呼：「晶晶真的不想輸！」
陸續也由「幻藍小熊」XXIN、「緋紅魅影」連穎以及「黑曜精靈」依沛輪流上陣，雖然是battle，但仍展現少女們的性感，氣氛嗨到讓第二現場的成員大聲喊：「不准輸！」最後由未來隊派出來自「紫月光」的新血Hina，一登場就先以五個跳轉作為開場，再以後空翻邀請前輩歐弟來到舞台。
只見歐漢聲一連串地板動作後，又突然來一個跳轉後再次挑戰Hina，兩人就這樣在台上展開廝殺，畫面十分精彩。比賽結束後，奕寬老師隨即誇讚超級好看，並幽默提醒歐弟，「但是你要想想你的家人。」歐弟則氣喘吁吁逞強的說：「我只用了十分之一的力氣！醫院是不是在附近？」更多精彩內容請鎖定今晚播出的《未來少女》。
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