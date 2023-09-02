海葵颱風「快到家門口了」！最快11：30發陸警　最新登陸地點曝光

海葵颱風挑戰中央山脈！「全台風雨時程」一次看　北北基也躲不過

▲海葵除了是近年威脅最大颱風之一以外，更可能是睽違四年，首個直挑中央山脈的颱風，各地風雨分布也大有區別。（圖／記者葉政勳攝）
▲海葵除了是近年威脅最大颱風之一以外，更可能是睽違四年，首個直挑中央山脈的颱風，各地風雨分布也大有區別。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

海葵颱風今（2）日海陸警齊發，從「花東至恆春近海」都是中心可能通過的熱區，氣象粉專提醒，海葵除了是近年威脅最大颱風之一以外，更可能是睽違四年，首個直挑中央山脈的颱風，但也因為山脈干擾，各地風雨分布大有區別，不過登陸與否或差一個縣市，各地狀況就大有不同，以中央氣象局9月2日中午11時預報為基準，北北基雖離颱風較遠，放颱風假機率低，不過除了陣雨外也會有強陣風，全台各地都要警戒防颱。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，已目前預報資料為準，海葵前進大方向雖然是偏西，但實際偏的角度，仍有一些變數，「花東至恆春近海」都是中心可能通過熱區，而實際走向，對全台風雨分布有重大影響，登陸與否或差一個縣市，各地狀況就大有不同，以下各地風水時程以氣象局9月2日中午11時預報為基準評估之。

📍台東、恆春半島 
再度成為風雨最前線，且颱風中心可能登陸，嚴防強風豪雨，颱風過山後轉為東南風，要嚴防較大雨勢。
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📍宜蘭、花蓮 
颱風登陸前，位處迎風面，雨勢大，是僅次於恆春台東的風雨第二線，愈往南走，風雨愈強，山區要特別留意大雨。
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📍南部地區
颱風登陸前，山脈阻擋，幾乎沒有感覺，但颱風一過山，進入西部後，風雨將急速增強，再加上後期颱風在海峽滯留，預計會有持續性風雨，請嚴加防範。
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📍北北基
雖離颱風較遠，但受地形影響，加上外圍環流不斷移入，除了陣雨外，也會有相當有感的強陣風，請多加防範。
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📍台中至嘉義、澎湖
颱風登陸前，山脈阻擋，有沉降高溫，但一樣是颱風進到西部後，風雨漸增，另外，澎湖可能長時間近距離接觸颱風核心，週日晚起注意長時間強風豪雨。
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📍桃竹苗
本次影響相對小的區域，颱風登陸前，留意沉降高溫；颱風中心登陸後，沿海會有較強陣風，及一陣陣小雨。

▲海葵可能是睽違四年，首個直挑中央山脈的颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲海葵可能是睽違四年，首個直挑中央山脈的颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，在3日（週日）前，受到高氣壓導引之下，海葵颱風大致以偏西的大方向前進，預期將在週六至週日（2日至3日）直挑台灣陸地，週一（4日）進入台灣海峽，且出現打轉滯留。強度方面，海葵正進入增強期，侵襲台灣時期很可能遭遇颱風生命巔峰，預計登台當下，將落在中度颱風等級，穿越台灣後，強度逐漸減弱。

中央氣象局則表示，海葵颱風3日登陸後除台北市和基隆市外，其他縣市都有機會籠罩在暴風圈內，在海葵暴風雨影響之下有放颱風假的機會，不過仍要由地方政府按造風雨程度決定，台北市、基隆市機率較低。

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