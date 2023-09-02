樂高行李箱狠殺3.1折！好市多買免2千 7-11同款樂高積木背包回歸
樂高迷注意！美式賣場好市多（Costco）近來推出樂高行李箱、樂高背包，經典樂高6凸、4凸積木造型，各有紅、黃、藍經典3色，加上好市多售價是樂高行李箱定價5990元的3.1折，讓樂高迷為之瘋狂，直呼：「剛看到就咻咻去買了！」除了樂高行李箱外，先前7-11同款樂高積木背包也回來了，好市多價便宜200元，但只有紅、黃、藍，沒有黑色。
記者徐銘穗/綜合報導
臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員前（8/31）天分享好市多新品，LEGO 20吋行李箱，訊息一出立刻讓好市多會員暴動了，紛紛留言表示，「酷，太酷了」、「超可愛」、「台南好市多有嗎？」、「好想買喔，可是行李箱用不壞」，手速超快的會員貼上剛從北台中店入手的藍色款，直呼「剛看到就咻咻去買了，北台中店只剩藍色喔！剛好是我要的。」
除了經典6凸積木造型的樂高行李箱外，管理員昨（1）再加碼分享LEGO積木背包，「除了行李箱，這個也酷酷的，可以當書包，也可以當筆電包」。同樣引發網友討論，笑說：「史上最強隱藏式暗器終於做成背包款了！」
不過，事實上該款樂高積木背包，7-11今年3月底推出「LEGO卡通明星同萌會」時，曾推出同款積木背包，比好市多賣的版本，還多了黑色選擇，門市限時3天快閃購，但當時消費「加價」要1499元，比這次好市多推出的紅、黃、藍三色小貴了200元。有人擔心該款只適合小孩，但買過小7款的網友回說：「我買小七的覺得很方便耶，大人背不覺得背帶短。」
至於樂高行李箱部分，當時7-11也有樂高行李箱款，不過是20吋行李箱，右上方嵌入4凸樂高積木，採黑紅、灰黃及深藍搭亮藍3款跳色設計，7-11加購價為2499元。見到好市多推6凸積木造型樂高行李箱，難掩悔恨地說：「買太早了！」