發國難財！一人公司竟進口8814萬顆雞蛋　國民黨團要陳建仁說清楚

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾銘宗指出，要從巴西進口8,814萬顆雞蛋，就算是進口一顆1元，就要8,814萬元；如果是每顆2元，就要1億7,600萬元，請問僅有資本50萬元的超思，錢從哪裡來？誰幫忙墊付？超思是誰的人頭公司？是綠營哪位人士的人頭公司？獲利多少？政府補貼1億7000萬元，錢到哪裡去了？曾銘宗要求行政院長陳建仁出來講清楚，農業部長陳吉仲已經沒有資格出面說明！
曾銘宗表示，在11家進口雞蛋進口商中，超思進口數占總數六成，蔡英文總統在2016年上任後成立台農發和台農投資，號稱是「農業國家隊」，但真正要緊急進口雞蛋時，農業國家隊在哪裡？竟然由資本額50萬元的超思進口，陳建仁院長請出來說清楚講明白。
首席副書記長李德維表示，根據專案進口雞蛋11家貿易商名單及數量，在這11家進口商，唯獨超思進口8814萬顆，占六成進口量，農業部還能理直氣壯？連政府投資10億元的台農發，也不過進口3,114萬顆雞蛋，去年才成立，資本額僅50萬的超思，真不知農業部哪裡來的底氣，可以將緊急進口雞蛋的「重責大任」，交給這樣的公司？
李德維要問蔡政府，投資10億元成立的台農發，雞蛋專案進口數量，僅是資本額50萬元一人公司的1/3強而已，農業部還敢硬拗，大言不慚說，「再有人胡說八道、汙名化就要提告！」他建議農業部先不用急著提告，好好先講清楚農業部轉投資的台農投資與台農發，在台灣有難的時候，比起去年才成立超思，到底做了什麼？進口數量比超思少，農業部長陳吉仲每月領取國家厚祿，一人公司的成績都比10億元成立台農發還好，難道不用跟國人說清楚講明白，讓國人檢視嗎？
藍委林為洲表示，「超思」屬被委託的廠商，由農業部委託畜產會篩選適合進口廠商，價格談妥之後由農業部授權專案進口，30%關稅由農業部吸收。根據經濟部資料顯示，112年度辦理專案進口雞蛋，8至12月每顆到案價格為5.59元，此價格不含30%關稅約1-2元。換言之，雞蛋每顆進口單價乘上數量再加上關稅，就是農業部的成本，之後由畜產會賣給國內雞蛋盤商，再由盤商批發到零售市場。林為洲說，盤商每顆雞蛋售價為4.7元，等於是農業部進口一顆雞蛋成本7元，賣給盤商4.7元，等於是每賣出一顆進口蛋，農業部虧3元。
林為洲表示，專案進口適用於緊急狀況之下的措施，但是國內雞蛋產量不足，農業部不思如何改進，加速生產，反而一直在用納稅人的錢去購買進口蛋，原本是因應緊急需要，現在變成常態，這樣對嗎？產銷不順，再用國家的錢去彌補，根本是再多的錢也不夠花，這是好政策嗎？
林為洲強烈質疑，從超思有限公司成立到進口雞蛋的時序來看，是有計畫針對進口雞蛋而設立的公司，超思從中獲利多少？外界不得而知；一家才復業且資本額僅50萬元的公司，能夠吃下6億多元的生意，宛如小吃店賣快篩試劑的翻版，難道農業部沒有圖利特定廠商之嫌？要求農業部公開遴選過程，攤在陽光下由全民檢視。