《私刑教育3》完美結局奪冠！丹佐華盛頓獲讚：大師級暴力美學
68歲丹佐華盛頓回歸主演《私刑教育3》退休探員「勞勃麥考」，本系列最終章殺出票房佳績，首日上映票房破新台幣450萬元，榮登開片冠軍，為這部告別作留下輝煌紀錄。目前《私刑教育3》在電影評論網爛番茄上，維持91％的觀眾高評價，外媒紐約郵報甚至宣布這是：「系列中最佳的一部！」更多評論也稱讚電影是「大師級暴力美學的交響曲」、「迷人又讓人心跳加速的完美結局」。
記者黃雅琪／綜合報導
導演安東尼法奎提到：「這一集比前作還要更加黑暗，因為勞勃的太太和周遭的親友都死了，又被自己的團隊背叛，他現在孤獨一人試圖在世界的一個角落找到歸屬，所以我希望他的招式能更直接、更殘忍。」在設計動作時，技術指導楊亮說明：「這次勞勃的殺招會更快速，不會有多餘的花招，如果他可以一下就把敵人殺死，那就絕對不會浪費力氣多打一下。」
對於終於為「勞勃麥考」這個角色劃下句點，導演安東尼法奎難掩哀傷：「殺青的時候我內心非常的激動，但是又感到滿足，能夠為這個觀眾最愛的系列拍攝3部曲，並且與丹佐合作5部作品，這一路走來真的很精采。想到這就是《私刑教育》的終點，還是令我有點感傷。」
至於大家最喜愛的丹佐，是如何面對這場謝幕？導演笑道：「丹佐他對於這種感性的事其實有點像勞勃麥考，他不是一個喜歡道別的人，但是在最後一天他還是有向大家致意，不過一轉眼間他就消失在我們面前了。」《私刑教育3》現正熱映中。