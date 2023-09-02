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KKBOX風雲榜／imase首度來台！嘴甜撩媒體　讚台灣女生可愛

▲imase首度來台，登上KKBOX風雲榜表演，受訪時讚台灣女生可愛又漂亮。（圖／記者吳雨婕攝）
▲imase首度來台，登上KKBOX風雲榜表演，受訪時讚台灣女生可愛又漂亮。（圖／記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕／高雄報導

第18屆KKBOX風雲榜於今（2）日晚在高雄巨蛋登場，日本歌手imase此次挾著高人氣首次來台，演唱破億神曲〈NIGHT DANCER〉及抖音夯歌〈NAGISA〉。受訪時，imase特別在現場撂台語「我愛你」撩媒體，嘴甜稱讚台灣女生很可愛、很漂亮。

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imase特別學了許多台語，現場訪問時當場展示學習成果，包含用台語自我介紹「哇系Imase」、「大家好」、「多謝」、「謝謝」以及「我愛你」，說完還不忘比出愛心手勢，趁機撩現場記者。imase不忘嘴甜稱讚台灣的女生「很可愛、很漂亮」，台灣男生則是很酷。

▲Imase讚台灣女生可愛又漂亮。（圖／記者吳雨婕攝）
▲▼imase首度來台，在KKBOX風雲榜演唱破億神曲〈NIGHT DANCER〉。（圖／記者吳雨婕攝）
▲Imase讚台灣女生可愛又漂亮。（圖／記者吳雨婕攝）
 
imase談到對台灣的印象，提到一直覺得台灣的食物很好吃，昨天來台後，品嚐了台灣許多夜市小吃，非常喜歡，昨晚還逛了一夜市，對於夜市的海鮮粥更是大方讚賞，不過也有他不能接受的食物，就是刈包，他形容：「裡面甜甜又酸酸的。」可能是覺得味道衝突，有點奇怪。

首次來台表演，imase看到滿場觀眾舉著螢光棒，感到非常開心。此外，稍晚他將與韋禮安一起表演，昨天已經彩排過了，他稱讚韋禮安是個非常溫柔的人，歌也很好聽，「他見面就問我說歌曲會不會很難唱。」

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