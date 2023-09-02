KKBOX風雲榜／五堅情小賴、偉晉爆鬧翻！忍不住揭真相：就不合
今年的「KKBOX風雲榜」睽違5年再度回到高雄巨蛋舉行，於今（2）日晚熱鬧登場，五堅情與男團U:NUS配對同台共演，組成一日限定最強男團合唱F4經典歌〈流星雨〉及SpeXial 的〈Break it down〉。其中五堅情成員小賴與偉晉日前傳出不合，今天受訪時小賴直接開玩笑的說：「就不合咩！」至於不合的導火線是否是龔言脩，小賴則表示：「他也太重要了點。」
記者吳雨婕／高雄報導
黃偉晉還要擔任「KKBOX風雲榜」主持人，因此趕緊與五堅情合體一起拍照後，隨即回到台上，拍照時的站位恰巧小賴站在最左，偉晉站在最右，加上先前的不合傳聞，讓現場媒體忍不住打趣「真的感情不好欸」，小賴、偉晉都展現幽默回：「就不合咩」、「被發現了」，婁峻碩也開玩笑的說：「我們真的沒想到會有和解那天，他們都王不見王。」
小賴笑說，其實看到不合的新聞出來後，彼此都有點尷尬，隨即趕緊澄清：「開玩笑啦！」對於網路傳出與偉晉不合，他語氣無奈的說：「婁一開始貼群組的時候，我想說從頭到尾都是網友都是在寫劇本。」沒想到看到新聞，偉晉經紀人又說不回應，讓小賴心裡一涼的想：「不會吧，難道是真的嗎？」
婁峻碩不忘虧起偉晉、小賴：「我看到新聞的時候，想說你們平常也演的太好。」還有一傳聞是指小賴與偉晉不合的點來自龔言脩，對此，小賴語氣更加無奈的說：「他也太重要了點。」