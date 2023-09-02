▲自體脂肪幹細胞治療多元　不只退化性關節炎，「這類人」也適用

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治療退化性關節炎 自體脂肪幹細胞更符經濟效益童綜合醫院骨科部醫師鄭宇傑表示，不同以往換人工關節常令病患擔心手術感染，且需要長達3個月到半年的復健期，細胞治療提供膝關節退化、以及運動傷害族群另一項選擇。而相較於美國醫療費用，在台灣以自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎的費用相對親民許多，也可省下術後半年的復健時間，是更符合健康經濟學的做法。
脂肪幹細胞積極修復 運動傷害族群也適用鄭宇傑指出，以往治療退化性關節炎，在還未到達置換人工關節之前，會使用止痛藥並建議少蹲、少跪、少爬樓梯，若藥物使用半年還是持續疼痛，可考慮用玻尿酸增加關節裡面的潤滑、減少摩擦，或是使用PRP，但都屬於症狀緩解。而脂肪幹細胞的機轉不同，具活性的幹細胞，能比較主動、積極的修復關節軟骨，抑制發炎，若病患膝關節裡的半月板有輕微的損傷，也有相互的修復作用，因此不只高齡人口，對於膝關節運動傷害的族群亦是一大福音。
台灣醫療照護指數No.1 持續幫助國內外患者台灣醫療照護及健保制度完善有目共睹，全球資料庫網站Numbeo日前公布2023年全球醫療照護指數，台灣連五年排名世界第一。加上《特管辦法》放寬細胞治療，於再生醫療、組織修復相關的適應症累積不少真實世界數據，童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，樂見世界各地有需求的民眾到台灣國際級的醫療中心，進行自體脂肪幹細胞治療，不分國籍。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59050
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