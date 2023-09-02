KKBOX風雲榜／陳芳語勾泰國名模歌姬Matcha 上演火辣女女濕吻3秒
今（2）日晚「第18屆KKBOX風雲榜」在高雄巨蛋登場，陳芳語與泰國名模歌姬Matcha在台上表演時，上演女女喇舌3秒，引起全場尖叫。陳芳語、Matcha的舞台裝超辣，陳芳語胸前的甜筒形狀餓馬甲，猶如飛彈；Matcha則是穿著黑色馬甲，露出纖細腰肢。
記者吳雨婕／高雄報導
陳芳語與泰國名模歌姬Matcha兩人的打扮都超性感，陳芳語身穿以甜筒造型的馬甲遮住美胸，鏤空處露出小蠻腰，至於名模歌姬也不落人後，身穿短版白色上衣，加上性感黑色馬甲，火辣指數破表，讓全場觀眾眼睛大吃冰淇淋，在台上表演時與泰國名模歌姬接吻3秒，香豔刺激的畫面，讓人瞠目結舌外，更是讓當晚氣氛推到最高點。
雙方談到喇舌的橋段，是因為要搭配歌曲，特別安排的，不是即興而為，彩排的時候就有練習過了，她們笑說原本彩排時只是簡單親一下，但一到舞台上就不管了，全力親下去，Matcha自爆不是第一次與女性接吻，陳芳語則是稱讚：「很有那個要親下去的感覺。」
陳芳語還笑說，在台上準備要接吻時，內心一直想著這件事，媒體問到與Matcha接吻有沒有跟男友報備，她撒嬌的說：「就知道你們會問這一題，有啦，我很乖。」