何博文遭爆論文抄襲 朱立倫暗諷這人：學位被台大撤銷還可當高官
國民黨昨日踢爆，民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文碩士論文嚴重抄襲，相似度高達58％，何博文反酸國民黨為搶救立委洪孟楷選情出奧步，連民進黨主席賴清德也力挺何博文。國民黨主席朱立倫今（2）日暗諷說，行政院副院長鄭文燦就算論文抄襲被台大撤銷學位也可以當高官，「硬凹到底就是民進黨。」
記者余祥／台北報導
國民黨指控民進黨新北市立委參選人何博文2004年淡江大學碩士論文抄襲1993年文化大學畢業的張淳翔。何博文則強調經快刀系統比對，論文相似度僅14.66%，還扯這是國民黨為救立委洪孟楷選情出的奧步，洪孟楷也立刻回嗆稱，莫名奇妙，難道論文是國民黨叫他超的嗎？雙方隔空交火，而賴清德也力挺何博文，等學倫會還何清白。
媒體人黃揚明也在臉書貼出對比圖，進一步質疑，何論文研究方法，寫到資料來源來自「國立中央圖書館」，但國立中央圖書館早在1996年就改成「國家圖書館」了，「何博文怎麼沒發現？」
對此，朱立倫今出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，他大嘆，民進黨從下到上，或從上到下，甚至行政院最高層也一樣，都還是力挺到底，就算被台大取消碩士學位也可以當高官（指鄭文燦），就算被大家抓到，連論文裡面的中央圖書館都已經變成國家圖書館，都還是照抄，就是硬凹到底，這就是民進黨。