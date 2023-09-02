坎城影展金棕櫚獎《櫻桃的滋味》登台！輕生議題衝擊伊朗教律
台中市「中山73影視藝文空間」本月推出伊朗電影大師阿巴斯的專題，將播映他曾榮獲威尼斯影展評審團獎的電影《風帶著我來》（The Wind Will Carry Us）、勇奪坎城影展金棕櫚獎的《櫻桃的滋味》（Taste of Cherry），兩部電影都關注於生命議題。
記者黃雅琪／綜合報導
《風帶著我來》看待生命猶如風般瀟灑，並藉生死奧妙提醒世人珍惜當下；《櫻桃的滋味》輕生議題衝擊伊朗教律，劇情將人生虛實玩到極致，均為阿巴斯藝術登峰之作。另一個焦點主題「名人肖像影展」，一口氣放映古典繪畫大師米開朗基羅、慕夏、林布蘭以及現代音樂大師亞尼克、時尚大師皮爾卡登等，跨越6個世紀的5部名人電影，一覽他們在雕塑、繪畫、裝飾藝術、音樂與時尚的成就。
配合阿巴斯專題，「中山73」也邀請旅行作家黃作炎主講「伊朗，給我的驚艷」，自旅行文學中導入電影情節和場景，讓讀者宛如置身其中。曾擔任旅遊雜誌寫手的黃作炎，近十多年經常旅行於地中海沿岸、中東及東歐等地，他將在講座中告訴觀眾從不知道的波斯國度。
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