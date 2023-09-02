颱風蘇拉攪局！鄧紫棋缺席KKBOX風雲榜 直播開個唱道歉：很鬱悶
KKBOX風雲榜演唱會今（2）天晚間在高雄巨蛋登場，未料，強颱蘇拉侵襲香港，導致許多航班都取消，小天后鄧紫棋昨天傍晚宣布缺席，她隨後於IG開直播，向台灣粉絲道歉，還一連清唱近70首歌的段落，並透露被困在家中，糧食只有泡麵，「家裡沒有東西可以吃啊！」
記者楊穎軒／綜合報導
鄧紫棋以淡妝示人，遺憾地說「大家很久沒見到我了，結果因為颱風啊！居然沒（能）來，我都不敢想像大家有多失望，我很不想讓大家失望」，為了彌補粉絲，她直接哼唱〈多遠都要在一起〉、〈Gloria〉、〈天空沒有極限〉、〈泡沫〉、〈喜歡你〉，後來接受點歌，再帶來〈光年之外〉、〈倒數〉、〈句號〉、〈來自天堂的魔鬼〉、〈我只在乎你〉、〈你不是真正的快樂〉等多首金曲。
「唉！看來只能在我真的來到台灣唱演唱會的時候，才能在你們面前唱給你們聽了，實在是，唉！很鬱悶，我真的很鬱悶」，鄧紫棋更加碼獻唱原本要在KKBOX風雲榜演唱的台語歌〈我真思念你〉，她還說自己遇上一個難題，「本來是專程回香港錄音然後再去高雄，現在無緣無故我又在香港待著，但家裡其實沒什麼東西可以吃，只有方便麵，唉！也叫不了外賣...」
關掉直播後，鄧紫棋在粉專發文，附上淚崩表情符號：「希望我剛剛開的IG Live能安慰一下本來準備明天來KKBOX看我的台灣朋友們...愛你們，非常想念你們！颱風太可惡了！但我一定會更努力好好準備巡演！一定會儘快帶著巡演來到你們面前！」