MLB／張育成與跑者猛烈相撞倒地5分鐘傷退 最新傷勢情況曝光
在美國職業棒球大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊3A打拼的旅美好手張育成，最近手感熱得發燙，今（2）日對戰金鶯3A比賽中，差點擊出全壘打，但卻在一次守備過程中與跑者相撞，因傷提前退場，目前有輕微腦震盪。
記者路皓惟/綜合報導
此戰張育成擔任先發一壘手、打第二棒，三局下第二打席擊出中外野方向的二壘安打，並靠著隊友Bobby Dalbec安打護送下，保回紅襪隊的第一分，但四局上金鶯捕手Maverick Handley擊出三壘滾地球，張育成為了接隊友傳偏的球，與跑者Handley猛烈相撞，當下倒地不起神情非常痛苦，最後在球隊工作人員幫忙攙扶下回到休息室。
根據張育成臉書粉絲團的消息，目前張育成有輕微腦震盪的狀況，另外右肩膀及左臉痠痛，耳朵則有外傷，球團也叮嚀他如果有任何狀況馬上撥打911。因張育成目前居住地離3A球場開車需一小時，球隊請他今天先留在球場附近的飯店休息。
張育成粉絲團臉書小編也分享一則趣事，「防護員為了要確認張育成頭腦運作正常，請他用英文唸出1月到12月，並且是倒著唸，但張育成倒著唸12到1月時有點卡卡的，防護員馬上緊張問說：『還好嗎？』張育成回說沒事沒事，只是忘記單字而已。」
張育成自8月17日於3A出賽，目前已經敲出15支安打，其中有4場比賽單場揮出雙安，但卻因這次撞擊受傷提前退場，傷勢情況仍待更詳細的檢查，目前打擊率為.323，攻擊指數（OPS）為.864。