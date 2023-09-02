《航海王》索隆新田真劍佑5件事！26歲已婚 竟是寶可夢大賽冠軍
日本最受歡迎漫畫《航海王》改編成真人版美劇，在Netflix上架獲廣泛好評，26歲新田真劍佑扮演「三刀流」海賊獵人索隆，帥氣、冷酷、戰鬥值又高，被譽為草帽海賊團的「神選角」，新田真劍佑出身星二代，年紀輕輕就已經結婚，身為重度電玩迷，他曾匿名參加寶可夢卡牌大賽奪冠。
記者羅凌筠/綜合報導
新田真劍佑的爸爸相信七八年級生都不陌生，就是扮演電視劇《風雲：雄霸天下》大魔王「雄霸」的千葉真一，新田真劍佑出生在美國洛杉磯，高中畢業後回到日本演藝圈發展，不僅奪下雜誌票選「國寶級帥哥」冠軍，也憑藉《花牌情緣：上之句》獲頒日本奧斯卡最佳新人獎。
新田真劍佑和23歲弟弟真榮田鄉敦都跟隨爸爸腳步從事藝人這行，今年兄弟倆選在千葉真一冥誕當天，一起宣布結婚，新田真劍佑的老婆是童星出身的岡本奈月，她的年紀比新田真劍佑大7歲，拍過電影《NANA》，現今已經息影，兩人的第1個孩子於7月在夏威夷出生。
新田真劍佑演出過不少漫改作品，包括《JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石第一章》、《神劍闖江湖最終章》、《鋼之鍊金術師完結篇》，並以好萊塢翻拍的《聖鬥士星矢》真人版電影，打開全球知名度。
新田真劍佑擁有花美男的外表，私底下卻是不折不扣的遊戲迷，他曾經用「里昂的爸爸」假名，偷偷報名秋葉原寶可夢卡牌大賽，連續拿了2屆冠軍，他透露自己戴著帽子參賽，沒有半個人認出來，直到今年才有玩家指出他是上一屆冠軍。
《航海王》真人版打鬥場面非常豐富，劇組找來日本武士刀專家、《捍衛任務4》武術指導河本浩二擔任動作設計，還原索隆「三刀流」名場面，新田真劍佑為此受訓，加強下巴肌肉的咬合力，「我有同時耍2把劍的經驗，但當數量到達3把劍的時候，那就是另一回事了。 我的下巴接受過專業訓練，那是扮演《航海王》索隆必備的技能。 」另外，新田真劍佑還提到自己容易迷路，與原著中的索隆具有共通點。