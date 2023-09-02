海葵颱風陸警範圍擴大！花東南高屏警戒　2地區達停班停課標準

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從降雨預報可以看到，中南部午後雷陣雨還是有較大雨勢，降雨入夜後趨緩，北部東半部入夜後越來越明顯，今天晚上到明天清晨，東北部及花蓮地區降雨量大，明天白天整個東半部地區，都要嚴防強降雨，要留意整個東半部降雨持續、強烈，會來到豪雨以上的等級，明天下半天，颱風中心通過台灣上空，南部降雨也會逐漸增加。
謝佩芸說明，從海葵颱風路徑圖上看來，未來颱風會逐漸往台灣南側接近，預期明天清晨暴風圈接觸陸地，傍晚中心進入台灣陸地，東半部的風會逐漸增強，明天中午過後，花東地區要嚴防颱風核心區域帶來的強烈風勢。今天晚上東半部雨勢增大，沿海風浪漸漸轉大，今天到後天避免進行海上活動，颱風在禮拜日至禮拜一風雨影響最大，路徑仍有不確定性，要做好防颱準備，留意最新颱風資訊。
海葵強度還會增強中颱的中度等級，略微擴大、增強後就會遇到台灣地形，後續颱風逐漸減弱，從這幾天預報資料可以看到，颱風進入台灣海峽後，進入導引氣流微弱的區域，會有移動緩慢、滯留的現象，打轉的位置在每一個預測新資料位置都不同，代表有任合一點外力影響，就會影響海葵颱風後續走勢，所以中南部後續風雨程度，還要進一步觀察，從今天看到最新的資料看來，迴轉二次登陸的機率稍微降低，不一定會有迴轉並二次登陸的狀況發生。
此外，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。蘭嶼、綠島3日清晨0時至6時陣風可達8到9級轉9到10級，已達到颱風假停班停課標準，但實際是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。
中央氣象局指出，海葵颱風登陸後除了雙北和基隆外，其他縣市都可能在暴風圈籠罩範圍內，在海葵暴風雨影響之下有放颱風假的機會，不過仍要由地方政府按造風雨程度決定，台北市、基隆市機率較低。