新竹市不放棄立委提名？傳柯美蘭恐參選 民眾黨回應了
民眾黨總統參選人柯文哲今（2）日下午4時30分將在家鄉新竹市成立「新竹選哲之友會」，傳出民眾黨新竹市不放棄立委提名，地方盛傳柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭可能代表民眾黨參選。不過，民眾黨中央黨部則是表示沒聽說柯美蘭要參選。
記者呂炯昌／台北報導
新竹市立委選戰，國民黨鄭正鈐尋求連任，民進黨提名林志潔、時力則是不分區立委邱顯智再戰新竹，呈現三腳督局面。民眾黨新竹市原本要勸進不分區立委吳欣盈參選，但是吳欣盈以小孩還小為由婉拒，民眾黨改勸進柯美蘭參選，但是柯美蘭不願意停止醫生執業，讓民眾黨至今在新竹市仍未提名立委參選人。
柯美蘭現為台大醫院新竹分院眼科部主治醫師，在新竹台大的新竹分院、生醫醫院竹北院區都有看診。柯美蘭台大眼科門診在9月份還有診，但10月份的門診都已經取消，地方解讀柯美蘭可能是為了投入立委選舉預做準備。民眾黨今日下午將舉行，「新竹選哲之友會」柯美蘭也將出席致詞，是否會宣布參選引發關注。民眾黨新竹市黨部副主委李國璋表示，目前立委人選確實是朝提名柯美蘭的方向進行
柯文哲競辦發言人陳智菡日前接受廣播訪問表示，民眾黨區域10席已提名完。民眾黨副秘書長許甫今日回應表示，沒聽說過柯美蘭要參選一事。
柯文哲今日中午出席「團結大桃園台灣選哲之友會」成立，會前媒體詢問柯美蘭是否會參選，柯文哲則是沒有回應。