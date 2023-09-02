高以翔過世4年「女友Bella宣布出道」！她嘆心被掏空：體驗過死亡
男星高以翔2019年在錄製大陸綜藝節目《追我吧》時意外猝逝，享年35歲，當時和他交往4年的女友Bella（蘇湘涵）傷心欲絕，這幾年不斷透過照片回憶離世男友，令外界十分心疼。而Bella昨（1）日宣布以歌手身分出道，並發表新歌〈What We On〉，她表示曾體驗過失去及死亡的感受，因此反而獲得更多勇氣追求夢想：「那種可以把心掏空的感覺，不斷地遇事跌倒再成長。」
記者賴禹妡／綜合報導
Bella昨日在IG發表新歌〈What We On〉，她坦言或許是因為在人生某個時期體驗過失去及死亡的感受，「那種可以把心掏空的感覺，不斷地遇事跌倒再成長」，經過時間的歷練，她反而獲得更多追求理想生活、夢想以及能真實活出自我的勇氣，話語間貌似在回憶她面對高以翔離世時的傷痛。
Bella透露自己從小到大都很喜歡唱歌，生活更是不能沒有音樂，她受到碧昂絲2007年演唱會的啟發，夢想能和偶像一樣站在舞台上唱跳歌曲，「也許對音樂的熱愛，就是一直可以點燃我的那把火」，於是決定在今年年初跨出那一步，成為一名獨立音樂人。
Bella表示，這個決定是她鼓起很大的勇氣所下的賭注，在毫無經驗的狀況下，她從錄音、找團隊、找導演，到最後造型設計都是憑一己之力，她獨自前往美國追夢，每天起床就待在錄音室一直到凌晨，最終才把想表達的東西專業地做出來。Bella同時也曬出多張宣傳照及錄音的畫面，吸引許多網友留言鼓勵她，「妳是以翔驕傲的女孩，妳的堅強和勇敢都是所有女孩的榜樣」、「一直支持妳」、「第一步很不容易但做什麼事都很棒」。