全台最難訂Buffet「旭集」插旗天母 干貝5大必吃菜、開幕日公開
看好台灣人喜愛吃到飽的特性，全台的知名Buffet陸續展店。饗賓餐旅旗下日式Buffet品牌「旭集和食集錦」，與「饗饗」同屬全台最難訂兩大buffet品牌，繼信義店、竹北遠百店、高雄義享店之後，旭集終於將開設第四家店，進駐天母大葉高島屋。加上7月剛進駐的茶餐廳「糖朝」、米其林必比登殊榮的北投名店「興蓬萊」，天母商圈好不熱鬧。
記者葉盛耀/綜合報導
饗賓餐旅因為日前開設高檔Buffet 「饗A Joy」創下史上最高破四千元每人餐費，而更受矚目，集團旗下另一日式走向Buffet品牌也宣告將開第四家分店，進駐大葉高島屋5樓開設500坪大店，是僅次於義享店的全台第二大的旭集，也成為天母地區最大吃到飽。
「旭集」主打日式料理，尤其著重海鮮，根據業者調查，以往民眾必吃的菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色，都是力推到旭集的必吃菜色。而按照往常開新分店慣例，旭集天母店應當也會有因應新店開幕而推出的限定菜色，通常也值得一試。至於開設日期，業者表示，初步規劃在9月中跟大家見面，但一切還是須看消防等法規通過。
為歡迎重量級吃到飽品牌，大葉高島屋正巧2023年週年慶亦登場，即日起至10月4日舉辦為期34天的拉霸活動，活動期間APP會員單筆滿2,000元即可參加，最大獎可得不限餐期的「旭集」餐券
除了旭集，知名的茶餐廳品牌「糖朝」也於7月回歸天母大葉高島屋；另也有米其林必比登殊榮的北投名店「興蓬萊」同時進駐，加上2月進駐的「上海鄉村」，天母餐飲商圈相當熱鬧。
另外，饗賓餐旅中較親民的Buffet品牌「饗食天堂」也已確定進駐三井Lalaport，最晚9月開幕，「饗食天堂」價位走親民化，最低是下午茶時段只要698元就能吃到。