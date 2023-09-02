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全台最難訂Buffet「旭集」插旗天母　干貝5大必吃菜、開幕日公開

▲重現日式料亭的旭集，主打澎湃海鮮，進駐大業高檔屋的天母店，初估將於9月中開幕。（圖／資料照，饗賓餐旅事業提供）
▲重現日式料亭的旭集，主打澎湃海鮮，進駐大業高檔屋的天母店，初估將於9月中開幕。（圖／資料照，饗賓餐旅事業提供）

記者葉盛耀/綜合報導

看好台灣人喜愛吃到飽的特性，全台的知名Buffet陸續展店。饗賓餐旅旗下日式Buffet品牌「旭集和食集錦」，與「饗饗」同屬全台最難訂兩大buffet品牌，繼信義店、竹北遠百店、高雄義享店之後，旭集終於將開設第四家店，進駐天母大葉高島屋。加上7月剛進駐的茶餐廳「糖朝」、米其林必比登殊榮的北投名店「興蓬萊」，天母商圈好不熱鬧。

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饗賓餐旅因為日前開設高檔Buffet 「饗A Joy」創下史上最高破四千元每人餐費，而更受矚目，集團旗下另一日式走向Buffet品牌也宣告將開第四家分店，進駐大葉高島屋5樓開設500坪大店，是僅次於義享店的全台第二大的旭集，也成為天母地區最大吃到飽。

▲饗賓集團旗下旭集，當初開在高雄的義享分店，是全台最大規模的旭集。（圖／饗賓餐旅事業）
▲饗賓集團旗下旭集，當初開在高雄的義享分店，是全台最大規模的旭集。（圖／饗賓餐旅事業提供）
「旭集」主打日式料理，尤其著重海鮮，根據業者調查，以往民眾必吃的菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色，都是力推到旭集的必吃菜色。而按照往常開新分店慣例，旭集天母店應當也會有因應新店開幕而推出的限定菜色，通常也值得一試。至於開設日期，業者表示，初步規劃在9月中跟大家見面，但一切還是須看消防等法規通過。

▲旭集的鐵板區相當受到歡迎，有煎大蝦、大干貝等，甚至不少民眾能夠一次吃下10幾顆干貝。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲旭集的鐵板區相當受到歡迎，有煎大蝦、大干貝等，甚至不少民眾能夠一次吃下10幾顆干貝。（圖／饗賓餐旅事業提供）
為歡迎重量級吃到飽品牌，大葉高島屋正巧2023年週年慶亦登場，即日起至10月4日舉辦為期34天的拉霸活動，活動期間APP會員單筆滿2,000元即可參加，最大獎可得不限餐期的「旭集」餐券

除了旭集，知名的茶餐廳品牌「糖朝」也於7月回歸天母大葉高島屋；另也有米其林必比登殊榮的北投名店「興蓬萊」同時進駐，加上2月進駐的「上海鄉村」，天母餐飲商圈相當熱鬧。

▲興蓬萊的招牌菜是排骨酥，口味獨特。（圖／取自興蓬萊臉書）
▲興蓬萊的招牌菜是排骨酥，口味獨特。（圖／取自興蓬萊臉書）
另外，饗賓餐旅中較親民的Buffet品牌「饗食天堂」也已確定進駐三井Lalaport，最晚9月開幕，「饗食天堂」價位走親民化，最低是下午茶時段只要698元就能吃到。
 

▲饗食天堂中炭烤區所供應的鹽烤香魚，也很受歡迎。（圖／資料照，記者黃仁杰攝）
▲饗食天堂中炭烤區所供應的鹽烤香魚，是受民眾歡迎的菜色。（圖／資料照，記者黃仁杰攝）

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