英國男騎車雨夜誤闖國5！一路向北35km「騎進雪隧」才遭警攔下
宜蘭昨（1）日發生騎機車誤闖國道事件！昨天深夜雨勢不小，有民眾目擊一男一女騎在「雪隧路肩」狂飆，經警方到場後，發現兩人皆為外國遊客，想到基隆遊玩，卻被導航帶上了高速公路，一路騎了35公里，警方也依法對騎士開出3000到6000元罰單。
記者孫唯容／綜合報導
上（8）月22日，韓國一名女子來台自由行，騎乘租來的Gogoro出遊，豈料卻因手機導航設定錯誤，不小心騎上國道，所幸遇到員警執勤，將她引導往汐止市區，然而事發不到10天，再度發生外國遊客誤騎國道事件。
9月1日晚間7點多，31歲英籍男子騎車搭載友人，從宜蘭交流道誤上國道5號，行經頭城也沒下交流道，一路騎進雪山隧道，而國道警方在昨晚7點58分左右，觀察監視畫面，赫然看見一輛機車誤闖，勤務中心隨即通報巡邏員警到場，並順利在石碇服務站攔下機車。
警方表示，該名英籍男子與外國女性友人想前往基隆遊玩，結果不小心騎上宜蘭交流道，一路向北，就這樣騎了35公里左右，已依法依法開立罰單。
據了解，機車誤闖國道，可依違反道路交通管理處罰條例處3000元以上、6000元以下罰緩，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，另用路人如發現類似情事，可利用110或高速公路「1968警政報案」通報。