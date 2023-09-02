習近平傳「打臉莫迪」首缺席G20峰會 分析：中印關係惡化是主因
多家外媒消息指出，中國領導人習近平可能將首度缺席下週於印度舉行的G20峰會，分析認為這代表中國在經濟放緩之際，不願見到印度再擁有國際影響力，再加上邊界問題上的爭議使雙邊關係陷入緊張，因此習近平不參加峰會的任何決定都與中印對立有關。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《彭博》、《路透》與港媒《香港01》等分析，今年G20峰會因為中國領導人習近平的缺席，可能出現自1999年以來，首度不會有聯合公報的情形。首先，中印兩國此前已在邊境爭議上屢有齟齬，在剛結束的南非金磚峰會上，習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）曾進行面對面談話，但中國自然資源部卻忽然在峰會尚未落幕前公布了「2023年版標準地圖」，同時納入許多爭議地區引來亞洲多國強烈抗議，其中包含了中印邊界的藏南地區，將之納入領土的「吃豆腐」舉動引起印度國內與官方嚴聲批評。
在新版地圖內，中國將阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）畫入國境，引發印度與中國之間的衝突，雙方過去就曾因為這兩個地方發生過爭執，印度於8月29日向中國發起正式抗議，中方則敦促印度「保持冷靜」；西方媒體分析多半認為，習近平的刻意缺席就是故意「不給莫迪面子」，因為他除了在2021年的疫情期間以視訊參加外，自其2013年就任國家主席以來，從未缺席過其他的G20領袖峰會。
分析認為，中印之間的緊張關係也體現在印度方面，例如莫迪如果高舉「反中大旗」將能幫助其獲得西方軍事與經濟上的援助，同時有高達43％的國內民眾認為，印度最大的軍事威脅並非來自鄰近的「宿敵」巴基斯坦而是中國。與此同時，本屆G20峰會期間，莫迪也會極力促成非洲聯盟（AU）正式納入該集團行列，取得與歐盟平行的國際地位，但報導曾即使此舉成功，習近平的缺席仍減損此次峰會的重要性。