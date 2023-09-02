海葵明天侵台！氣象局最新風雨預測出爐 這5地達停班停課標準
海葵步步緊逼，氣象局預估暴風圈將在明（3）日清晨碰觸花東，下半天到入夜颱風中心登陸台東從通過台灣上空，3日、4日是風雨最劇烈的時刻；氣象局最新雨預報也出爐，明天上半天恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼和綠島等陣風最高可達10級，達停班停課標準。
記者孫唯容／綜合報導
氣象局預報員謝佩芸指出，預測颱風會逐漸往台灣南側，靠近台東一帶，預期明天清晨暴風圈就會接近到陸地，中心可能明天傍晚到晚間進入台灣陸地；在颱風接近過程中，今天深夜開始東半部的風就會增強，到明天風速會愈來愈快，明天中午過後花東要注意颱風核心附近區域帶來的非常強烈的風勢。
根據中央氣象局今(2)日16:00發表之最新風雨預測狀況，明天6時至12時，花蓮縣平均風5-6轉6-7、陣風8-9轉9-10；台東縣平均風5-6轉6-7、陣風8-9轉9-10；蘭嶼、綠島平均風7-8、陣風10-11；恆春半島平均風5-6轉6-7、陣風8-9轉9-10，共計5地風力達停班停課標準。
根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上、或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依實際觀測發布停班停課。至於是否停班停課仍以各縣市政府為準。