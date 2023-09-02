KKBOX風雲榜／徐佳瑩致敬動力火車！自爆出道後被「騙走6萬元」
「第18屆KKBOX風雲榜」今（2）日晚間6點在高雄巨蛋登場，邀請許多歌手共襄盛舉。率先打頭陣的徐佳瑩不僅獻唱動力火車的神曲〈我很好騙〉，還首次挑戰韓文歌，翻唱NewJeans的〈ditto〉並結合自己歌曲〈準明星〉帶動現場氣氛。談到為何〈我很好騙〉，沒想到徐佳瑩竟自爆曾在10幾年前被騙走6萬元的經驗，讓她直呼，「真的有點丟臉！」
記者詹鎰睿／高雄報導
徐佳瑩這次迎合KKBOX風雲榜主題「勇敢」，選擇難度極高的〈我很好騙〉來致敬動力火車，另外還帶來韓團NewJeans的歌曲〈ditto〉還結合自己歌曲〈準明星〉成功帶動氣氛。徐佳瑩笑說，這對她來說相當勇敢，還爆料自己在家裡不斷練習，唱到滿臉猙獰，孩子們都跑來拜託她：「媽媽不要再唱了！」
此外，徐佳瑩還聊到10幾年前曾被詐騙的故事，因聽信對方告知，曾在網路上買東西問題，必須到超商進行退款，「過幾天後，我才發現戶頭錢不見了！」徐佳瑩算一算總共少了6萬元，直到現在，才決定勇敢說出來，而且是已經出道後的故事，被問到為何當下不報警，徐佳瑩則說，感覺也追不回來，直呼：「我覺得有點丟臉，不敢張揚！」