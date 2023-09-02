繼續推動長照3.0 賴清德：巴氏量表已產生問題到了不得不改情況
國民黨總統參選人侯友宜日前提出「80歲以上長者和70至79歲患有癌症二期以上長者」，無須經巴氏量表評估失能程度，可直接申請外籍看護。對此，民進黨總統參選人賴清德接受節目專訪時直言，巴氏量表已經產生問題，到了不得不改的情況；此外，他未來會繼續推動長照3.0，包含社區長照據點增加，機構式長照服務也會加強。
記者陳佩君／台北報導
賴清德接受民視「新聞觀測站」專訪，預計今（2）日晚上播出，針對是否同意80歲以上免巴氏量表？賴清德回應，年紀是考量的方向之一，另包括身心障礙手冊者、重大傷病手冊者、罕見疾病手冊者、癌症病人，有些中風患者不符合巴氏量表，但不良於行，這些身體狀況，都應該另立新的標準，滿足服務需求。
賴清德提到，應更完整處理問題才會周延，也認為社會、經濟進步到這種程度，但現在人力相對不足，還有家庭幫傭事，都該開放檢討。
賴清德表示，台灣社會的確有照顧服務的需求，巴氏量表已經產生問題，到了不得不改的情況，總統蔡英文任內推動社區型長照，也有開始推機構式長照服務，未來應該要再加強，所以蔡總統有長照2.0，未來他會推長照3.0，包含社區長照據點增加，機構式長照服務也會加強。
至於侯友宜提出，健康照護支出要逐年增加到GDP的8%，賴清德說，應該看做什麼事情，提出什麼計畫及社會需求，不宜什麼計畫都沒看到、政策都還沒提出，就喊一個數據，要注重的是該和國人說怎麼做，這些錢花下去要達到怎麼樣的目標，因為健康不分黨派、屬於人權。