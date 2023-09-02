中颱海葵陸警　第四作戰區取消軍人節假期投入災防

用誠信永續廉安工安！中油與高市勞工局共同舉辦企業誠信論壇

▲台灣中油公司與高雄市政府勞工局共同舉辦企業誠信論壇活動，期用誠信永續廉安工安。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司與高雄市政府勞工局共同舉辦企業誠信論壇活動，期用誠信永續廉安工安。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司與高雄市政府勞工局於1日，在中油煉製業部宏南活動中心共同舉辦廉安工安齊備、透明誠信永續ESG鼎立企業永續論壇活動，期用誠信永續廉安工安。

我是廣告 請繼續往下閱讀
廉安工安齊備、透明誠信永續ESG鼎立企業永續論壇活動，是由台灣中油公司董事長李順欽與高雄市政府勞工局局長周登春共同主持，有法務部廉政署副署長沈鳳樑、橋頭地檢署檢察長張春暉、南投地檢署檢察長黃元冠、台塑公司副總經理黃建元，以及120位石化相關產業廠商主管代表與會。

▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／記者黃守作攝)
中油公司董事長李順欽表示，「廉安」、「工安」、「環安」、資安」是中油非常重視的四安，唯有這四安俱備，我們才能「心安」，他說，中油配合政府2050淨零路徑，已規劃「優油、減碳、潔淨能源」三大轉型策略，將在多年追求ESG三贏的基礎上，致力成為多元、創新、永續的國際能源公司，而這有賴於堅守誠信法遵、廉能透明的最高指引，此次的論壇，不僅為了讓大家瞭解中油致力於ESG永續的努力，更為了連結更多相關機構與企業的能量，共同打造誠信廉安的文化。

▲高雄市政府勞工局局長周登春致詞。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府勞工局局長周登春致詞。(圖／記者黃守作攝)
高雄市政府勞工局局長周登春指出，「廉潔」是企業與政府的共同核心價值，高雄長期以來一直是一個工業城市，市府團隊積極推動招商引資，並以打造宜居、安全城市為目標，要達到「宜居」的理想，必須以安全為前提，而「工安」的精髓在於經營者是否能秉持誠信治理、公開透明及永續經營的理念，以人為本出發，善盡企業社會責任，並落實在公司的經營政策及管理制度上，即所謂的「知行合一、上行下效」，期許經營者及主管能用誠信的思維，並以實際行動將「安全第一」的理念，加以實踐，自然會引起全體部屬的共鳴與響應，同心協力為企業打造優良工安文化。

橋頭地檢署檢察長張春暉在會中作專題演講，他說，「圖利與便民」的區別，關鍵在於「法令遵循」，並強調「依法行政」是政府提供各項便民措施的絕對前提，透過區辨圖利與便民有助於化解企業疑慮，使公務員勇於任事。

台塑公司組長林明德進行企業標竿學習，分享該公司如何從工安預防的角度，型塑以誠信為本的工安文化，達到企業永續經營的目標。

▲台灣中油公司與高雄市政府勞工局共同舉辦企業誠信論壇活動。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司與高雄市政府勞工局共同舉辦企業誠信論壇活動。(圖／記者黃守作攝)
並由台灣透明組織協會副理事長葉一樟擔任主講人，邀請高雄市勞工局勞檢處處長郭清吉、南投地檢署檢察長黃元冠、中油煉製事業部執行長許晉榮，以及台塑副總經理黃建元進行與談，黃元冠檢察長指出透過誠信廉政來穩定工安的推動，可以有效降低職災事件的發生，每一位勞工的安全就是家庭及社會的安全，他呼籲應積極重視工安事件對整體社會帶來的影響，共同探討如何透過誠信治理實踐廉安工安，共創企業永續發展。

強化風險管理之韌性！經濟部工業局到林園工業區進行總體檢

祈求工廠操作順利人員平安！台灣中油石化事業部舉辦中元普渡法會

提升競爭力！前鎮園區企業運用AI打造智慧生產排程

以終為始打造以人為本！勞動部人才資源發展中心辦CEO講堂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問