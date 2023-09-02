用誠信永續廉安工安！中油與高市勞工局共同舉辦企業誠信論壇

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中油公司董事長李順欽表示，「廉安」、「工安」、「環安」、資安」是中油非常重視的四安，唯有這四安俱備，我們才能「心安」，他說，中油配合政府2050淨零路徑，已規劃「優油、減碳、潔淨能源」三大轉型策略，將在多年追求ESG三贏的基礎上，致力成為多元、創新、永續的國際能源公司，而這有賴於堅守誠信法遵、廉能透明的最高指引，此次的論壇，不僅為了讓大家瞭解中油致力於ESG永續的努力，更為了連結更多相關機構與企業的能量，共同打造誠信廉安的文化。
高雄市政府勞工局局長周登春指出，「廉潔」是企業與政府的共同核心價值，高雄長期以來一直是一個工業城市，市府團隊積極推動招商引資，並以打造宜居、安全城市為目標，要達到「宜居」的理想，必須以安全為前提，而「工安」的精髓在於經營者是否能秉持誠信治理、公開透明及永續經營的理念，以人為本出發，善盡企業社會責任，並落實在公司的經營政策及管理制度上，即所謂的「知行合一、上行下效」，期許經營者及主管能用誠信的思維，並以實際行動將「安全第一」的理念，加以實踐，自然會引起全體部屬的共鳴與響應，同心協力為企業打造優良工安文化。
橋頭地檢署檢察長張春暉在會中作專題演講，他說，「圖利與便民」的區別，關鍵在於「法令遵循」，並強調「依法行政」是政府提供各項便民措施的絕對前提，透過區辨圖利與便民有助於化解企業疑慮，使公務員勇於任事。
台塑公司組長林明德進行企業標竿學習，分享該公司如何從工安預防的角度，型塑以誠信為本的工安文化，達到企業永續經營的目標。
並由台灣透明組織協會副理事長葉一樟擔任主講人，邀請高雄市勞工局勞檢處處長郭清吉、南投地檢署檢察長黃元冠、中油煉製事業部執行長許晉榮，以及台塑副總經理黃建元進行與談，黃元冠檢察長指出透過誠信廉政來穩定工安的推動，可以有效降低職災事件的發生，每一位勞工的安全就是家庭及社會的安全，他呼籲應積極重視工安事件對整體社會帶來的影響，共同探討如何透過誠信治理實踐廉安工安，共創企業永續發展。