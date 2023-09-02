海葵來襲高市防颱一級開設　陳其邁要求全面戒備

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颱風影響期間預估總雨量從原來的500毫米增加到700毫米，市府也針對山區土石流警戒區域開始採取預防性撤離，包括病患、慢性病患者、孕婦等開始進行撤離。尤其桃源區梅山里、拉芙蘭里、復興里三個里，相關的糧食準備、醫護、搶修人員也已經配置完畢。
因最近低窪地區漲潮而影響到低窪地區排水，陳其邁前往視察鼓山區內惟公園側溝清疏作業時指示務必加強易淹水路段的溝渠清疏及道路落葉清掃，以降低大雨來臨時市區道路積淹水風險。
環保局指出，今(2)日一早佈署動員轄區清潔隊人力334人次，加強轄內列管易積淹水路段巡檢工作，並派員優先處理道路側溝檢查，清除洩水孔堵塞物，及掃除路面與抽水站設施周邊樹葉、垃圾等，累計清除垃圾雜物6公噸，對於防颱工作一刻也不敢鬆懈，請市民朋友放心，也提醒民眾定期打掃清除住家環境廢棄雜物，盆栽、營業器具等物品不置放於水溝蓋上，保持洩水孔正常排水功能，降低豪雨期間淹水的風險。
隨後，陳其邁前往視察三民區寶珠溝排水抽水站設備，他指示水利局颱風期間工地應加強各抽水站的操作整備、檢視工地安全設施固定情形以維用路人安全，隨時保持排水路暢通，留意雨勢進行滯洪池滯洪及排空，並與協力團隊隨時監控颱風動向，在汛期做好災害防救的萬全整備，以避免發生淹水災情。
水利局表示，為改善三民區寶珠溝整體通洪能力，分別於102年及106年就完成寶業里滯洪池及十全滯洪池共16萬噸的滯洪量，有效的寶珠溝渠道的水位，另外為兼顧寶珠溝中游段低漥地區排水，設置孝順街505巷抽水站，已有效改善寶珠溝沿線正興及灣興里地區淹水情形。
另外，前鎮漁港下水道統包工程，整體工程進度已達99.65%，目前僅剩漁港路等新設分流下水道銜接段約80公尺未完成，防汛期佈設5台移動式抽水機維持排洪功能。此外新生滯洪池及草衙滯洪池皆有滯洪功能，提升區域防洪能力，整體工程預定9月底可完工。
水利局強調，因應颱風帶來的豪雨，已加強各抽水站的操作整備、油料補充作業、人員待命並做好檢查整備，及協力團隊隨時監控颱風動向，以迅速反應災情，在汛期做好災害防救的萬全整備，減輕市民朋友積淹水困擾。同時也要提醒市民朋友住家週邊的排水孔也要檢查並保持通暢，在低窪地區的市民請提前裝好防水閘門或砂包，避免住家內積水。