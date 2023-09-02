宋智孝遭求退出Running Man！劉在錫秒關心 她首回應：會更努力
42歲南韓女星宋智孝在人氣韓綜《Running Man》中擔任班底成員，但隨著節目的發展，她卻逐漸被觀眾認為找不到自己的定位，也沒有為節目帶來效果，甚至玩遊戲越來越不積極，因此遭到大量輿論攻擊，希望她能從節目下車。對此，宋智孝近日在網路節目上，首度回應此事，她表示第一時間還不知道被網友罵，是因為劉在錫打電話關心才得知，她也強調未來會更加努力表現，希望能帶給觀眾更好的節目效果。
記者賴禹妡／綜合報導
宋智孝曾在6月登上韓國論壇，當時她被觀眾質疑在《Running Man》中表現不夠積極，因此要求她下車。劉在錫近日在網路節目上表示，他看到新聞時很擔心宋智孝心情受到影響，因此特別打電話關心，沒想到平時與世隔絕的「圍牆智孝」竟還不知此事，讓劉在錫當下慌張地說：「原來妳還沒看到啊⋯那不要看！妳不要去搜尋自己的名字，就這樣待著。」卻讓宋智孝反而被勾起好奇心，而去看了相關新聞報導。
宋智孝表示，她很感謝劉在錫與池錫辰，當時兩位哥哥鼓勵她：「下周更努力就沒事了，不用太放在心上。」她也認為負評是讓她能夠更加進步的力量，因此還特別打給池錫辰要求：「請更鞭策我。」
有趣的是，宋智孝為了在節目中拿出更好的表現，還在《Running Man》錄製當天，特別傳訊息預告劉在錫：「我今天想跟錫辰哥鬥嘴製造效果，你幫我好好看一下。」她和池錫辰因此安排吵架橋段，沒想到正式錄影時，卻被哈哈當場戳破：「你們特地說好要鬥嘴的吧？」讓兩人瞬間無法反駁，劉在錫也忍不住吐槽：「本來就沒有人先預告這種事的啦！」