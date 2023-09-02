應對北韓頻頻飛彈試射！韓「無人機作戰司令部」正式成立
北韓近來對韓屢次發射飛彈或無人機展示軍事肌肉，韓國軍方表示，北韓2日清晨向朝鮮半島西部海域發射數枚巡弋飛彈，這是平壤當局4天內第2度進行飛彈試射。根據《韓聯社》報導，韓國政府正式成立「無人機作戰司令部」，要求該部隊成為一支能夠遏制北韓無人機挑釁及威脅的軍隊。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據韓媒《韓聯社》報導，北韓於去年12月26日發動5架無人機侵犯南韓領空，其中一架不只飛臨首爾，甚至接近總統尹錫悅辦公室周圍的禁航區，為此尹錫悅要求國防部組建一支負責監視、偵察、電子戰等任務的無人機部隊反制。報導指出，無人機作戰司令部直屬韓國國防部，是首個由陸、海、空以及海軍陸戰隊聯合構成的作戰司令部，並由聯合參謀本部主席負責指揮與督導，因應敵方無人機、核武、大規模毀滅性武器（WMD）等威脅，進行防禦以及攻擊等任務。
尹錫悅也在該部門成立後親致賀電，要求無人機部隊要成為一支遏制北韓無人機挑釁及各種不對稱威脅，具備強力反制敵軍挑釁的能力和態勢，且使敵人畏懼、受國民信賴的軍隊。
此外，韓國聯合參謀本部（JCS）也證實，北韓2日清晨往黃海方向發射數枚巡弋飛彈，這是繼8月30日進行2枚短程彈道飛彈試射後，平壤4天內第2度進行飛彈試射，報導指出此舉似乎在針對美韓「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演表達抗議，目前美、韓情報部門正在針對細節進行分析，由於巡弋飛彈可以低空飛行、變更路徑，加上平壤當局聲稱其可搭載「火山-31型」戰術核彈頭，因此明顯帶有嚇阻與挑釁意味。