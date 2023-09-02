被控台諜遭關押！李孟居闊別1745天終返台 當場「親吻地面」
台商李孟居被指控為「台諜」，2019年入境深圳後就失聯，遭中國判刑1年10個月，剝奪政治權利2年附加刑期滿後，在今年7月24日飛往日本，今（2）日在他闊別台灣土地1745天後，終於返鄉，李孟居在機場以「親吻地面」的方式，抒發激動心情。
記者孫唯容／綜合報導
李孟居日前抵達日本後，特地拍攝影片還原當時遭失聯的經過，他說2019年8月自己安排一趟到深圳的差旅，當時正是反送中熱潮，8月18日抵達香港，19日到深圳出差跟那邊的同事見面，去拿樣品、開會，20日中午要離境過深圳海關轉往香港離境時，突然遇到非常嚴格的行李檢查，當時中國邊警在他的行李找到五張香港加油卡片，還有當時做給長榮罷工空服員的小卡，上面寫著「愛」、「和平」、「包容」、「溝通」，沒想到就被誤認為反送中的相關文宣，遭到當場逮補。
李孟居指出，中共利用卡片以及他在旅館窗戶拍到的照片羅織罪名，「搞成國家秘密，當時還是世界頭條新聞，就這樣子我回不了家4年。」他不是中共當局說的台灣間諜，過去4年遭遇也造成他罹患創傷後壓力症候群（PTSD）
李孟居終於在今天返抵台灣，忍受不住內心激動，親吻地面抒發終於返鄉的激動心情。他接受媒體採訪時表示，想用自己的經歷，提醒大家中港澳現在十分危險，以及自由與民主的可貴，期盼台灣人都能共同守護民主自由。李孟居也說，現在自己最想回家抱抱媽媽，與家人好好相處，補回過去4年失去的自由時光。