海葵陸警擴至雲林以南！5縣市達颱風假標準　各地風雨最劇時刻曝

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預計未來24小時是颱風中心逐漸接近台灣的時刻，雨量預估今晚8點到明天晚上8點，降雨熱區在東半部地區，其中宜蘭山區、花蓮山區預估雨量來到200至340毫米；台東蘭嶼150至300毫米；鄰近東半部的地區降雨量比較大；南部會在明天晚上逐漸增加。
蘭嶼地區明天清晨陣風逐漸轉強，有機會出現10至11級強陣風，花東地區、恆春半島也將轉為9至10級強陣風，靠近中午時刻颱風中心風雨靠近，蘭嶼、綠島恐出現14級強陣風，其他各沿海地區、澎湖、馬祖會出現10到12級強陣風，請民眾做好防颱準備。
謝佩芸說明，預估海葵颱風路徑跟速度，北部今日夜間風雨漸增，到了週日、週一（3日、4日）颱風風雨影響最明顯，各地要嚴防豪雨，尤其是東半部地區風雨最劇烈，下午起中南部風雨漸強，週一凌晨颱風出海遠離台灣，才是南部、澎湖、金門風雨最劇烈的時刻，而東半部降雨持續，一直到下周五六日都要慎防陣風豪雨。
根據中央氣象局今(2)日16:00發表之最新風雨預測狀況，明天6時至12時，花蓮縣平均風5-6轉6-7、陣風8-9轉9-10；台東縣平均風5-6轉6-7、陣風8-9轉9-10；蘭嶼、綠島平均風7-8、陣風10-11；恆春半島平均風5-6轉6-7、陣風8-9轉9-10，共計5地風力達停班停課標準。
根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上、或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依實際觀測發布停班停課。至於是否停班停課仍以各縣市政府為準。
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