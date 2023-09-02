海葵颱風來襲　龍華橋連夜趕工搶先1天恢復通行

輕軌二階工程昨(1)日夜間8點封閉龍華橋大順一路(自由路與民族路間)東西雙向車道，進行「龍華橋新橋台鋼結構橋梁安裝工程」。為避免海葵颱風即將帶來的風雨影響整體鋼箱梁吊裝時程，輕軌施工團隊現場投入超過65名人力全力趕工下，工程得以順利提前1日完成，同時提前1日恢復道路通行。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，龍華橋吊裝鋼結構橋梁使用2台大型吊車(800噸及750噸)，昨日夜間9點於橋台就定位，並於今(2)日清晨5點30分完成組裝後，接續進行鋼箱梁吊裝作業，鋼箱梁分為上、下行線共2組，每組鋼箱梁長43.75公尺、重約205噸，使用大型運梁車進行裝載運吊。在專業施工團隊分工合作努力下，於今(2)日中午12點先完成上行線鋼箱梁吊裝定位，下午3點30分也接續完成下行線鋼箱梁吊裝定位，龍華橋新橋台鋼箱梁吊(安)裝主體工程順利並提前1日完成。
捷運局指出，此次路口封閉施工期間，在輕軌施工團隊、交通局、警察局（含交通警察大隊、左營分局、三民一分局、三民二分局）各司其職下完成龍華橋鋼箱梁吊裝作業及維持周邊交通疏導順暢，尤其施工團隊將士用命連夜全力趕工至今，順利於海葵颱風登陸前完成鋼箱梁吊裝作業，除避免即將到來的風雨影響施工外，後續工區拆除吊車離場後，亦能提早撤除封路交維措施，施工團隊預計明(3)日清晨6點前恢復道路通行。