拒絕辯論、遭四度起訴！川普魅力不減　近6成共和黨選民投票首選

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根據《華爾街日報》於8月24日至30日進行的最新調查，六百名受訪的共和黨初選選民當中，有59%受訪者表示如果今天進行黨內初選，自己會投票給川普。而在辯論會過後支持度一瀉千里的迪尚特雖然仍位居次於川普的「共和黨第二」寶座，但民調支持度卻遠遠落後46個百分點，僅有13%，同時支持他作為「第二順位參選」的支持度則遠超過其他參選人。
最新民調顯示，除了川普、迪尚特之外的共和黨參選人初選支持率都只有寥寥個位數，包含排行第三的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）只有8%支持率，以及在辯論會上大顯鋒芒、曾稱只會協防台灣至2028年的科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）只有5%支持度排行第四，至於川普前副手彭斯則被共和黨選民視為叛徒，支持度只有不到1%。
被控帶頭共謀犯罪，試圖推翻他2020年在喬治亞州敗選結果的川普至今仍然拒絕認罪，《華爾街日報》指出過去這種「官司纏身」導致負面聲量或拉低支持度的情況在川普身上呈現相反情況，有超過6成的受訪共和黨選民認為這些起訴是缺乏證據且基於政治動機的行為，更有高達78%的選民堅信川普在2020年大選的行為合法，只有16%認為川普試圖阻撓國會認證投票結果是違法行為。
法新社報導也提到，被控與其他18名被告串通，試圖多管齊下地推翻自己在喬治亞州敗選結果的川普，已經提出無罪抗辯，並放棄於9月6日出庭接受傳訊，這是他自今年4月以來4度被起訴，但在《華爾街日報》的最新民調裡，仍有48%受訪共和黨選民表示，「起訴川普」只會讓他們更願意在2024年投給他。