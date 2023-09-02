進口蛋專案遭質疑圖利特定廠商 農業部否認並堅稱：過程公開透明
今年上半年遇蛋荒，農業部自今年3月開始啟動進口蛋專案補貼，一路至7月，共採購補貼1.4億顆進口蛋，包括台農發、畜產會、超思、羽禾等單位。其中，進口商以超思公司從巴西進口量8814萬顆為最大宗，占總體62%。
記者鄭妤安／台北報導
外界質疑，此次專案補助流程不公開透明，且圖利特定廠商，農業部為此於今（2）日下午舉行臨時記者會，次長陳駿季指出，今年3月以來的專案進口雞蛋，是農業部透過中央畜產會委託的進口商進口，已到岸價格購入雞蛋，再以國內產地價格賣給洗選業者或加工業者，洗選業者再提供通路以平價牌價蛋販售給消費者，政府吸收當中的價差和關稅。
對於外界屢質疑圖利特定廠商一事，陳駿季說明，程序一切透明公開，於3月舉行進口商公開說明會，共9家業者有意願且具能力提供調度，專案要求進口商須符合4大條件，最後只有超思公司符合。
他進一步解釋超思佔總體進口採購補貼數量62%的合理性，巴西為全球雞蛋重要輸出國，且符合專案進口資格，而超思有巴西進口雞蛋管道，也有從日本出口雞蛋到台灣的進口實績、且可提出巴西官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張、進口蛋到岸價格（CIF）報價合理，也可在3月底前完成下訂，因此中央畜產會才委託超思從巴西進口雞蛋。
陳駿季強調，政府是吸收價差、關稅等費用，並無補助特定貿易商一事，盼外界勿再以訛傳訛。