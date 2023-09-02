《未來少女》強團聯手「分數創新低」！緋紅魅影席子淇淚灑攝影棚
新生代女團選秀節目《未來少女》今（2）日播出第6集，本週主題為「團隊結盟」分為上下半場，上半場「舞台魅力組」、下半場「歌唱實力組」，賽制考驗強隊聯手後展現更有張力的舞台，上台人選變少，既是合作也是相互競爭。其中「緋紅魅影」與「薄荷水晶」的表演墊底，只拿到53分，席子淇一下台就落淚。
記者黃雅琪／綜合報導
「幽靈水晶」再次於公演前成功解鎖舞台，不需要參與排名賽，原先安排7人登台表演，成員昀靚因身體不適趕往醫院吊點滴，無法參與本次演出，出演前臨時調整隊形團員緊張不已；其他6人帶來超萌歌曲〈幽靈優〉，展現可愛又俏皮的唱跳表演，成功獲得80分佳績！「少女見證人」歐漢聲更直呼：「我的宅男魂爆發了！」
緊接著登場的是「幻藍小熊」與「黑曜精靈」，合體帶來動感歌曲〈Gossip Girls〉，「幻藍小熊」突破以往帥氣風格，首次嘗試性感舞風，深獲導師王子（邱勝翊）青睞，成員Nico舞出魅力，連其他團隊成員都被她吸引。但本場演出僅拿到76分，令「幻藍小熊」的容容落淚道：「覺得沒有得到大眾的認可，滿難過的。」
「日光之橙」與「紫月光」帶來一曲〈Crash X〉，導師王子大讚麻由：「一開場麻由出來就非常的抓眼！」原子少年FEnix MAX也同感道：「妳不管到哪個位置，都還是看得到妳。」但最終僅拿下76分，現場一票導師全部傻眼大喊：「為什麼！」製作人徐若瑄點出可能問題：「是不是在她們身上沒有看到商機？跳得好但不知道要往哪裡放。」
壓軸登場的是「緋紅魅影」與「薄荷水晶」，以〈不然等等〉展現酷帥舞風，首次挑戰此一風格的晶晶廣獲好評，徐若瑄稱讚她：「妳好像『緋紅魅影』那團的人，今天的表演非常炸！」無奈評審認為「侵略性太強」表演最終只拿到53分，再度令現場導師「不敢相信！」下台後「緋紅魅影」席子淇忍不住崩潰落淚，兩團成員互相擁抱打氣。
未來少女線上人氣排行應援，火熱開催中，人氣女團由你決定 https://bean.fun/EJpZp