▲幼兒運動量銳減、影響發展　日本專家建議每日戶外活動2小時

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疫情後遺症 2022年台灣遲緩兒突破3萬人新冠疫情長期的隔離政策，對兒童發展出現影響。根據衛生福利部統計，2022年台灣發展遲緩兒童人數突破3萬人，創下11年來新高；其中又以語言障礙最多。發展遲緩兒童指在認知、生理、語言及溝通、心理社會發展或生活自理技能等方面，經評估確認異常。
日本專家建議 每日至少戶外活動2小時疫情3年期間幼兒運動量減少，使用3C產品時間增加，影響幼兒的身心發展。日本早稻田大學前橋明教授及其團隊，來台傳授0-2歲幼兒體操及親子運動要領。他表示，自2020年開始，因新冠疫情導致室外活動限制，孩子們減少外出活動，造成戶外遊戲時間大幅減少，靜態活動及使用3C產品時間至少增加2倍，不僅造成近視風險增加，也因長時間戴口罩，引起語言發展、認知能力、睡眠品質等多方面問題。
如今疫情解封，前橋明建議各托嬰中心與幼兒園，每天應帶孩子進行至少2小時戶外遊戲，曬太陽所產生的維生素D，可活化蛋白質功能，幫助鈣、磷吸收，促進孩子正常骨骼和牙齒發育。同時藉由同齡遊戲，刺激各種感官及語言發展，養成生活規律，充足睡眠和營養，父母也可以在家與孩子做親子運動，例如把報紙捏成球、互相拋球，就是一個簡單的互動小遊戲。
▲前橋明團隊指導新北市公私立托嬰中主任、老師讓小朋友過山洞的橋式。（圖／新北市政府社會局提供。）
新北市社會局長李美珍表示，非常感謝新北市幼兒教保發展協會理事長江束引進前橋明博士的理論和實務，這是前橋明教授第3度來新北市指導，也是疫後第一次。就他在日本研究室的觀察研究，其實國內問題也相去不遠。新北市府鼓勵各公私立托嬰中心主任、保育老師、母機構理事長等一起參加課程研討和演練，提升專業知能，並回饋在日常嬰幼兒的照顧上，促進幼兒的身心健康和體能發展。
免買器材 親子互動、多閱讀有助於學習新北市政府社會局兒童托育科科長林秀穗進一步表示，疫情期間幼兒依賴3C產品情況尤為明顯，加上家長工作忙碌壓力大，也常以3C育兒。她建議別讓小孩自己玩3C，親子間應多增加互動，不用特別買教具或器材，也不用特別找場地，在日常生活中尋找可行的簡單活動方式即可，例如丟球、握手、跳格子等等，相當方便。
另也觀察到，國人在疫情期間長時間戴口罩，0-3歲的孩子常常看不懂大人的表情，比較不懂得察言觀色，對於語言與人際互動都深有影響。推薦增加孩子的閱讀時間來學習語言，並且多外出與別的小朋友互動玩樂，可學習如何與他人社交、理解社會運作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59056
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