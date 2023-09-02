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核廢水爭議危及日本漁業！岸田擬提「逾200億日圓」擺脫對中依賴

▲日本首相岸田文雄最快下週公布協助日本漁業擺脫對中依賴的應對政策，其中包含提供將近200億日圓的資金。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄最快下週公布協助日本漁業擺脫對中依賴的應對政策，其中包含提供將近200億日圓的資金。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本政府進行福島核電廠排放含氚處理水計畫以來，中國官民上下表達強烈反對態度，更祭出全面禁運日本產水產品的限制令。根據日媒報導，日本首相岸田文雄為此宣布5大支援措施，包含協調提供將近200億日圓的資金，幫助日本漁業業者擺脫對中依賴。

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日本在符合科學標準下將核廢水排放入海的計畫引來中國強力反對，《日經中文網》提到，日本首相岸田文雄本週指出，為了避免該國漁業只能仰賴中國市場、使業務能持續穩定發展，將啟動分散風險的緊急援助措施，日本政府將以出口受到影響的水產品為中心，為完善銷售渠道和加工體制提供援助。

這項新的支援政策預計提供200億日圓（約新台幣43億7360萬元），將用於刺激日本國內消費、應對風評被害、水產漁業等企業改變出口目的地以及加強國內加工體制等5個領域，同時東電也將為中國停止進口水產帶來的損失建立賠償機制。

日媒《讀賣新聞》則報導，日本政府將動用預備金推動開拓新出口地，希望擺脫對中國市場依賴，預計最快下週公布這項新對策；此前，日本政府已經成立了規模約800億日圓的基金應對核廢水排放入海後可能發生謠傳帶來的損害。

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