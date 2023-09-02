核廢水爭議危及日本漁業！岸田擬提「逾200億日圓」擺脫對中依賴
日本政府進行福島核電廠排放含氚處理水計畫以來，中國官民上下表達強烈反對態度，更祭出全面禁運日本產水產品的限制令。根據日媒報導，日本首相岸田文雄為此宣布5大支援措施，包含協調提供將近200億日圓的資金，幫助日本漁業業者擺脫對中依賴。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本在符合科學標準下將核廢水排放入海的計畫引來中國強力反對，《日經中文網》提到，日本首相岸田文雄本週指出，為了避免該國漁業只能仰賴中國市場、使業務能持續穩定發展，將啟動分散風險的緊急援助措施，日本政府將以出口受到影響的水產品為中心，為完善銷售渠道和加工體制提供援助。
這項新的支援政策預計提供200億日圓（約新台幣43億7360萬元），將用於刺激日本國內消費、應對風評被害、水產漁業等企業改變出口目的地以及加強國內加工體制等5個領域，同時東電也將為中國停止進口水產帶來的損失建立賠償機制。
日媒《讀賣新聞》則報導，日本政府將動用預備金推動開拓新出口地，希望擺脫對中國市場依賴，預計最快下週公布這項新對策；此前，日本政府已經成立了規模約800億日圓的基金應對核廢水排放入海後可能發生謠傳帶來的損害。