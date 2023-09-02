副手受關注　賴清德連讚蕭美琴兩次「非常優秀」、未進入決定時刻

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至於心中是否有譜？賴清德坦言說，「是有一些方向」，不管是他觀察到，社會上陸續也有人推薦，目前考量的這些人才都非常優秀，但還沒有進入到最後；他提到，副總統大概11月份才會去登記，所以還有一點時間討論，何況選舉是有timing的，還沒有進到公布副手時間，「大概下個禮拜開始，我們會進入到政策藍圖的公布，然後才會到副總統的宣布」。
胡婉玲詢問，該人選是否是女性、以性別平衡？賴清德坦言，有不少人這樣建議，前總統陳水扁副手是呂秀蓮，的確是男女搭配，總統蔡英文兩任副手，一位是現任的院長陳建仁，一位是他，也是男女搭配，「的確是有人這樣建議，但還沒做最後決定」。
胡婉玲又問，蕭美琴大使是理想人選嗎？賴清德指出，「蕭非常優秀、非常優秀，大家可以看得出來！」他這次擔任蔡英文的特使，前往巴拉圭共和國，祝賀新任總統就職，傳達台灣人民的祝福，也過境美國，也再次看到，蕭美琴非常不容易，在美國這段時間，建立蔡政府、美國政府，彼此之間信賴，「我覺得幫台灣建立非常好的管道，也可以說幫台灣做了非常建設性的事」。
胡婉玲追問，「您這麼肯定她，會不會選擇她呢？」賴清德直言，現在還沒有進入到決定時候，但就事論事，她的確是一個非常優秀的外交官，「不僅僅我個人肯定、僑界肯定，連美國都非常肯定」；他說，美國談到蕭美琴讚不絕口，「我們很以美琴的表現為榮」。