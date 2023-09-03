4大超商防颱咖啡包！全家美式、拿鐵買1送1　7-11美式26元可寄杯

全台通路激省／全聯牙膏、衛生紙買1送1　超商6品項買1送1有咖啡

▲海葵颱風即將登陸台灣，全台通路優惠一次先收，全聯衛生紙、全家咖啡都有買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲海葵颱風即將登陸台灣，全台通路優惠一次先收，全聯衛生紙、全家咖啡都有買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

海葵颱風來勢洶洶，防颱囤貨也要省荷包，本週通路優惠包括全聯有衛生紙、牙膏等民生必須用品買1送1；超商最夯的現煮飲品，有全家特濃拿鐵、仙女紅茶買1送1，換算下來單杯紅茶只要20元，若是在疊加自帶杯折扣5元，是手搖飲店的下殺近5折優惠；本週還有夏季消暑必備的冰品優惠，像是家樂福HERSHEYS冰棒、甜筒買1送1。

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🟡全聯．即起至9月7日

爭鮮黃金甜玉米粒，340g X 3入／組，單組139元買1送1，平均70元／組

蒲公英綠茶3層抽取式衛生紙，100抽 X 10包／串，單串240元買1送1，平均122元／串。

高露潔全效牙膏，110g／支，原價199元買1送1

🟡好市多．9月4日至10日

美國特選嫩煎里肌牛排，原價519元／公斤，特價469元／公斤

冷凍洋蔥牛肉米漢堡12入，原價549元，特價459元

純在葡萄柚蘋果果粒茶，1.2公升／2瓶入，原價265元，特價205元

牛肉捲，原價99元，特價88元

▲好市多熟食區受到顧客喜愛，官方也會不定時更換販售品項。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多熟食區牛肉捲罕見特價，原價99元特價88元。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
🟡家樂福．即起至9月12日

伯朗咖啡豆系列，450g／包，原價369元買1送1

桂格全天然五麥系列沖泡飲，原價105元，特價97元

HERSHEYS冰棒、甜筒，太妃堅果／薄荷巧克／巧克力／巧克力脆片檸檬，原價129元會員買1送1

倍潔雅好韌真3層抽取式衛生紙，120抽x6包，原價139元，會員消費加價購75元

🟡大潤發．即起至9月7日

可樂果綜合包1袋，原價120元，特價79元

文昌雞土雞骨腿切塊，1盒原價270元，特價199元

紐西蘭富士蘋果1袋139元，特價119元

🟡愛買．即起至9月12日

MS‘HOHO雪糕系列，3支／盒，原價110元買1送1

泰山均衡369調和油，2L／瓶，原價339元買1送1

家樂氏玉米片系列，190g／盒，原價168元買1送1

🟡7-11．即起至9月5日

Niseko北海道牛奶巧酥雪糕，原價40元／件，4件特價100元

格力高造型棒棒糖，原價29元／件，買2送1

UCC艾落瑪黑咖啡／艾落瑪拿鐵，500ml／瓶，原價38元，任選第2件10元

▲7-11明（1）日至9月5日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11即起至9月5日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
🟡全家．即起至9月4日

大杯特濃拿鐵，原價65元買1送1

大杯仙女紅茶買1送1，原價40元買1送1

泰山檸檬氣泡水，原價35元買1送1

黑松沙士PLUS，原價35元買1送1

百吉蘇打大雪糕，原價25元買1送1

農心超進化辛碗麵，原價99元買1送1

🟡萊爾富．即起至9月5日前

特大杯鐵觀音珍珠奶茶2杯93元（原價70元，特價47元）

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