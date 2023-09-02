集氣！大久保勇太昏迷指數只有3　公司曝情況不樂觀：父母已來台

林志玲送好友木村拓哉老婆工藤靜香大禮！羅志祥媽追星模樣全被拍

▲木村拓哉的老婆工藤靜香在台北舉辦演唱會，羅志祥、林志玲送上花籃祝賀順利，羅志祥的媽媽也到場力挺。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲木村拓哉的老婆工藤靜香在台北舉辦演唱會，羅志祥、林志玲送上花籃祝賀順利，羅志祥的媽媽也到場力挺。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳雅蘭/台北報導

日本歌手工藤靜香今（2）日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」舉辦《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》演唱會，台下除了2000名粉絲共襄盛舉，羅志祥（小豬）的媽媽、林葉亭也到場支持，工藤靜香的老公木村拓哉好朋友林志玲更送上花籃致意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲工藤靜香台北演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲工藤靜香台北演唱會吸引2000人朝聖。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼林志玲（上）、羅志祥送上花籃祝賀順利。（圖／工藤靜香IG）
▲▼林志玲（上）、羅志祥送上花籃祝賀順利。（圖／工藤靜香IG）
▲▼林志玲（上）、羅志祥送上花籃祝賀順利。（圖／工藤靜香IG）
 
木村拓哉跟林志玲於2010年拍電視劇《月之戀人》結識；2018年2人共同擔任台灣「ASIA FASHION AWARD 2018 in TAIPEI」時尚大使，當年他們齊在伸展台上的帥氣模樣引起熱烈討論。林志玲今晚沒出席工藤靜香的台北演唱會，但有送上花籃致意，她表示：「妳是我們永遠的偶像！祝妳在台北過得愉快，演唱會圓滿成功！」

亞洲時尚活動《ASIA FASHION AWARD》邀請木村拓哉（右）與林志玲走秀。（圖／記者林柏年攝，2018.12.1）
▲木村拓哉（右）與林志玲2018年在台走秀畫面讓人印象深刻。（圖／資料照）
除了林志玲，身為「木村拓哉鐵粉」出名的羅志祥，也有送上花籃祝偶像的老婆演出順利；不僅如此，他的媽媽跟林葉亭也現身二樓第一排觀眾席，2人發現有媒體拍攝，都開心的比出手勢任由拍攝，活到老追星到老的模樣十分可愛。

工藤靜香為了演出專心作準備，1日抵台後就待在飯店未出門，根據主辦單位透露，下榻遠東香格里飯店特地送上特製牛軋糖馬卡龍、蛋黃酥、三明治、永生紫色花等迎賓禮，因永生花語為「演藝生涯永遠屹立不搖」，令工藤靜香非常開心，為此PO上IG限時動態致謝。

▲羅志祥媽媽追星工藤靜香台北演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥媽媽追星工藤靜香台北演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲林葉亭現身工藤靜香台北演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲林葉亭現身工藤靜香台北演唱會。（圖／記者鄭孟晃攝）

颱風海葵來了！木村拓哉老婆工藤靜香飛台灣　落地嗑3大粒蛋黃酥

9月追星／INFINITE睽違5年台灣合體！假面女郎NANA、工藤靜香來了

女神工藤靜香金曲霸榜數10年、開畫展　被封「世紀偶像傳說」

工藤靜香與木村拓哉愛得低調！天后為愛淡出螢光幕　甘心相夫教子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問