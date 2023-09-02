林志玲送好友木村拓哉老婆工藤靜香大禮！羅志祥媽追星模樣全被拍
日本歌手工藤靜香今（2）日晚間7點半在「國父紀念館大會堂」舉辦《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》演唱會，台下除了2000名粉絲共襄盛舉，羅志祥（小豬）的媽媽、林葉亭也到場支持，工藤靜香的老公木村拓哉好朋友林志玲更送上花籃致意。
記者陳雅蘭/台北報導
木村拓哉跟林志玲於2010年拍電視劇《月之戀人》結識；2018年2人共同擔任台灣「ASIA FASHION AWARD 2018 in TAIPEI」時尚大使，當年他們齊在伸展台上的帥氣模樣引起熱烈討論。林志玲今晚沒出席工藤靜香的台北演唱會，但有送上花籃致意，她表示：「妳是我們永遠的偶像！祝妳在台北過得愉快，演唱會圓滿成功！」
除了林志玲，身為「木村拓哉鐵粉」出名的羅志祥，也有送上花籃祝偶像的老婆演出順利；不僅如此，他的媽媽跟林葉亭也現身二樓第一排觀眾席，2人發現有媒體拍攝，都開心的比出手勢任由拍攝，活到老追星到老的模樣十分可愛。
工藤靜香為了演出專心作準備，1日抵台後就待在飯店未出門，根據主辦單位透露，下榻遠東香格里飯店特地送上特製牛軋糖馬卡龍、蛋黃酥、三明治、永生紫色花等迎賓禮，因永生花語為「演藝生涯永遠屹立不搖」，令工藤靜香非常開心，為此PO上IG限時動態致謝。