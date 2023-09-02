甄妮才為李玟休戰！自爆曾被港姐介入婚姻 尪40年前肋骨插心慘死
天后李玟（Coco）近期爆出生前曾遭大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，資深女星甄妮身為李玟多年好友，也在臉書上多次發文槓上《中國好聲音》節目組。而甄妮昨（1）日才在臉書宣布休戰，豈料又在留言區開闢新戰場，炮轟香港小姐選美文化，更自爆：「香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！」
記者賴禹妡／綜合報導
甄妮近日頻頻在臉書上，為了李玟槓上《中國好聲音》製作單位，她不斷發文痛批對方惡劣行徑，也強調：「沒結果，我就不能停，有結果我就立刻停，這是我的承諾。」然而她昨日宣布休戰，透露已經讓有關單位介入調查，因此發文寫下：「迂迴中獲勝，公道自在人心，適時全身而退，靜觀其變。」
貼文曝光後，甄妮在留言區談到「香港小姐」選美文化，她先是直言：「真不知每年選來有什麼意義？發揚文化？行醫救世？選女友？媳婦？演戲？八卦效果？到底是哪一齣。」接著更自爆：「在我人生的歷程中，香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！奈何她的結局也不好啊！深表同情！」
事實上，甄妮於1977年嫁給香港武打明星傅聲，但傅聲卻在1983年遇上死亡車禍，他在前往清水灣道片場的途中，乘坐的車輛突然撞向山邊，當時車身翻側、車頭嚴重損毀，傅聲遭車內音響器材撞斷肋骨，導致肋骨插向心臟致死。而傅聲生前曾在拍電影時，和港姐傳出緋聞，疑似就是甄妮文中描述的小三。