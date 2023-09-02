KKBOX風雲榜／挪威小王子Peder一聽高雄有美食 秒放話「要吃爆」
第18屆KKBOX風雲榜於今（2）日晚在高雄巨蛋登場，「挪威清新小王子」Peder Elias這次特別為KKBOX風雲榜獻唱多首招牌情歌〈7pm〉、〈Paper plane〉及〈Loving you girl〉，還與Karencici對唱情歌〈When Im still getting over you〉。第一次來到高雄的他，聽聞高雄有許多美食，立即表示「要吃爆它們」。
記者吳雨婕／高雄報導
受KKBOX風雲榜邀請首次登上高雄巨蛋獻唱，讓Peder Elias感受到許多「第一次」的喜悅，聽聞高雄美食小吃之都的他更笑說：「豬血糕、麻辣鍋，太多好吃東西了，想要吃爆它們！」
由於從家鄉挪威飛來台灣要35小時，且Peder Elias近來時常往來台灣，被問到有沒有考慮在台灣長住，他笑回：「也許喔！」記者關心他來台灣的飛機上是否有遇到颱風，他表示沒有，但明天可能就需要看一下天氣狀況了，不確定會發生什麼事情。
談到對於台北、高雄兩地的不同，Peder Elias提到高雄是一個海港，所以他昨天來台時已經吃了很多海鮮，不過由於這次時間比較趕，所以還沒有時間好好逛逛高雄，「希望明天雨不要太大，明天就可以逛逛。」