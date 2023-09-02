成功鼓勵年輕人參戰！《BBC》揭蒲亭愛用的「戰爭網紅」大外宣

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《BBC》發現，這些支持俄羅斯發起戰爭的網紅們藉由社群媒體上對於戰爭的報導取得大量廣告盈利，由於臉書、Instagram與X（前稱推特）等社群媒體在俄羅斯境內遭到封鎖，因此使用者們幾乎全一面倒地前往唯一能使用的社群媒體「Telegram」上，這些戰爭網紅們便屢屢在Telegram上發布有關戰爭的分析、現場畫面等等取得關注，同時又接下業配「販賣」自己的廣告版面，進行替俄羅斯政府塑造形象的推廣行為。
報導提到，這些大外宣行為中除了販賣愛國情緒外，也有詆毀烏克蘭形象的影片，例如其中有影片看似是身穿烏克蘭軍服的士兵持槍攔下說俄語的婦女，有戰爭網紅就稱這個畫面就是顯示烏克蘭如何對待平民的最佳範例，但經查證後發現影片拍攝地點位於親俄代理軍所佔領地區，一般烏克蘭士兵是不可能在當地穿著軍服隨意走動的，此外，烏克蘭也在俄羅斯全面入侵後禁止使用行車記錄器，藉此進行軍事行動保密，以及車輛上的十字與烏克蘭武裝部隊所使用的並不相同，種種跡象顯示了影片經過偽造造假呈現。
這些「戰爭網紅」多半不願接受採訪，少數例外包含曾擔任過俄羅斯聯邦新聞通訊社（RIA FAN）記者的亞歷山大·西蒙諾夫（Alexander Simonov）以及有著超過60萬名關注者的亞歷山大·科茨（Alexander Kots）。西蒙諾夫先前服務的新聞媒體由近期身亡的瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）創辦，科茨則稱如果要在頻道上投放廣告，每篇費用落在4.8萬至7萬盧布（約新台幣1萬5千元至2萬4千元），具體費用則取決於投放時間長短。
蒲亭對於這些「戰爭網紅」讚譽有加，在今年6月曾邀請這些支持戰爭的網紅和國家媒體記者到克里姆林宮進行兩個小時的交流，期間他曾說過像這樣的「訊息戰」也是俄烏戰爭的重要戰場之一。
Telegram官方則對此回應表示，該平台是俄羅斯人能夠在境內看到像美杜莎（Meduza）這樣的獨立媒體，或《BBC》這種未經審查的國際新聞媒體，甚至是聽到澤倫斯基演講的「最後選擇」，發言人也同時強調Telegram尊重國際制裁，但對各方會採公平對待的態度。
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