大葉大學校長遴選2度難產 張廖萬堅促教育部速派代校長

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張世良說，第二次遴選校長於112年7月12日由遴選會原班人馬啟動，又舊戲重演，推現任校董方文昌為內定人選帶職參選，另二位合格候選人獲悉，該校內定人選，欺罔公眾，憤而退選抗議，校長再度難產。張世良說，校方目前已啟動第三次遴選作業，他認為大有內情，因此向立委張廖萬堅陳情，希望能敦促教育部嚴格監督校長遴選，避免黑箱作業。
立委張廖萬堅表示，大葉大學是中部一所體質很好的私立大學，大家都非常敬佩創辦人創校的精神。但從去年到今年的兩次校長遴選，都遭指控董事會強力介入，事態嚴重。依照私校法第42條規定，校長遴選要在出缺後半年內產生，既然兩次都沒有辦法順利產生，教育部不能消極作為，應該要積極介入輔導。
張廖萬堅說，張世良召集人對於遴選堅持應該公平公正公開，這是很少看到私立學校能這麼公正。他主張學校第3次遴選應該停止，教育部應該要直接派任校長接掌校務，遴派人選應該盡速到位，九月中馬上開學了，不希望因為教育部的延誤，讓這所學校開學後還沒有校長，繼續陷入董事會介入校長遴選的疑雲裡。
張廖萬堅說，大葉大學財務健全，校務基金還有15億多，雖然現在私立大學辦學真的很辛苦，而張世良及創辦人夫人也這樣堅持，他一定要給予支持，讓400多名教職員、5000名學生都能夠盡快的回復正常運作。