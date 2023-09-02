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大葉大學校長遴選2度難產 張廖萬堅促教育部速派代校長

▲大葉大學校長遴選2度難產 ，學校董事葉林月昭及校長遴選委員會召集人張世良向立委張廖萬堅陳情。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
▲大葉大學校長遴選2度難產 ，學校董事葉林月昭及校長遴選委員會召集人張世良向立委張廖萬堅陳情。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)

記者金武鳯/台中報導

大葉大學校長自去年11月出缺後，兩次辦理校長遴選均因過程不合法無法產生。學校董事、創辦人葉松根遺孀葉林月昭，以及校長遴選委員會召集人張世良認為董事會明顯違法，向立委張廖萬堅陳情。張廖萬堅表示，他已要求教育部盡速派代校長接掌校務，讓學校在九月中開學後，校務可以正常運作。教育部也回應將儘速簽辦。

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張世良指出，大葉大學為創辦人葉松根獨資創校，34年來辛苦經營，去年11月校長出缺後，12月辦理遴選。副校長葉釋仁獲得5位董事推薦，另有兩人登記為候選人，不過葉釋仁的母親葉林月昭為董事，違反私校法第41條之規定，董事的直系親屬不得擔任校長，後來經相關人士的運作，另兩位候選人也退出，形成沒有候選人，導致校長難產。

張世良說，第二次遴選校長於112年7月12日由遴選會原班人馬啟動，又舊戲重演，推現任校董方文昌為內定人選帶職參選，另二位合格候選人獲悉，該校內定人選，欺罔公眾，憤而退選抗議，校長再度難產。張世良說，校方目前已啟動第三次遴選作業，他認為大有內情，因此向立委張廖萬堅陳情，希望能敦促教育部嚴格監督校長遴選，避免黑箱作業。

立委張廖萬堅表示，大葉大學是中部一所體質很好的私立大學，大家都非常敬佩創辦人創校的精神。但從去年到今年的兩次校長遴選，都遭指控董事會強力介入，事態嚴重。依照私校法第42條規定，校長遴選要在出缺後半年內產生，既然兩次都沒有辦法順利產生，教育部不能消極作為，應該要積極介入輔導。

張廖萬堅說，張世良召集人對於遴選堅持應該公平公正公開，這是很少看到私立學校能這麼公正。他主張學校第3次遴選應該停止，教育部應該要直接派任校長接掌校務，遴派人選應該盡速到位，九月中馬上開學了，不希望因為教育部的延誤，讓這所學校開學後還沒有校長，繼續陷入董事會介入校長遴選的疑雲裡。

張廖萬堅說，大葉大學財務健全，校務基金還有15億多，雖然現在私立大學辦學真的很辛苦，而張世良及創辦人夫人也這樣堅持，他一定要給予支持，讓400多名教職員、5000名學生都能夠盡快的回復正常運作。

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