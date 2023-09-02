猴猴做代誌？G20峰會前夕欲「美化市容」 印度派人扮猴驅趕猴群
印度是本屆20國集團（G20）輪值主席國，包含美國總統拜登等多國領袖將在9月9日至10日於印度首都新德里齊聚一堂，為此當地政府也積極進行「美化市容」的行動，除了先前針對流浪狗進行圍捕外，近期又開始想方設法在避免強制遷移、傷害猴子的情況下「以猴驅猴」。
國際中心楊智傑／綜合報導
印度從去年11月16日在印尼峇里島（Bali）G20峰會上接任輪值主席後，新德里政府宣佈了美化市容的計畫，繼8月起下令用網子圍捕各地流浪狗、遷移流浪牛之後，接下來要「針對」的就是在印度教文化中受到崇敬的猴子，但如何「驅猴」也令當局頭疼不已。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，新德里市政委員會副主席烏帕德亞（Satish Upadhyay）指出受到宗教與文化因素影響，政府不能強制移動或傷害、攻擊猴子，為此當局決定先在城市周遭森林地區放置食物吸引普通獼猴，接著在市區內擺放「長尾葉猴」的紙板，甚至在峰會現場安排專門「模仿長尾葉猴叫聲」的人員，警告獼猴不要靠近。
報導提到，隨意對獼猴進行傷害或捕捉往往會受到強烈譴責，因此「以猴制猴」是印度當局經常使用的驅猴手段，最常被利用的「長尾葉猴」因為體型比普通獼猴大，又更具攻擊力，所以一般猴子往往看到就不敢靠近。2010年，印度就曾在主辦大英國協運動會時牽出真正的長尾葉猴來「鎮壓」猴群。