亞運倒數／桌球老中青三代傾巢而出　林昀儒正值巔峰力拚單打奪牌

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本屆杭州亞運，中華女桌代表隊有鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、劉馨尹、林佳慧；男子代表隊則有莊智淵、陳建安、廖振珽、林昀儒、李佳陞，這幾位大部份都是國際大賽經驗豐富的選手，很有機會能幫助我國衝擊獎牌。
在2021年的東京奧運上，中華桌球代表隊有出色發揮，林昀儒／鄭怡靜搭檔的混雙拿下一面銅牌。這面獎牌別具意義，因為過去台灣在奧運史上僅獲得過1銀1銅，而且都是由中國歸化的球員陳靜所拿下，林鄭配則是台灣自家培養出來的選手。
林昀儒厚積薄發 爭取在男單項目上打出生涯代表作
在東奧男單賽事，林昀儒打響了自己的名號，靠著招牌的「反手擰」，一路殺進到四強，讓球王樊振東嚇出一身冷汗，雖然最終銅牌戰遭到德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）逆轉，但已經證明了自己的實力。
出生在宜蘭的林昀儒今年才22歲，在桌球的賽場上，正是要邁入巔峰的年紀，不少球迷也期望他能在一屆大賽上打出生涯代表作、甚至是為台灣拿下一面夠份量的單打獎牌。
莊智淵第7度披上亞運中華隊戰袍 「一姐」鄭怡靜也要挑戰生涯亞運首牌
從1998年曼谷亞運開始代表國家隊出戰的莊智淵，如今已是42歲的「桌球教父」，本屆杭州亞運將是他個人第7次參賽。
隨著年紀漸長，他也開始頻繁出現傷病問題．今年在年初時自曝有間椎盤突出壓迫神經、長骨刺，「坐不住、手沒做動作也在麻痛、躺只能躺一邊、反手推都推不出去、拉球沒辦法引拍」，
不過中華隊現階段仍然需要這位實力和經驗兼具的老將坐鎮，在東奧上他指導林昀儒的畫面很多人都還記憶猶新。球迷也期待他和後者能夠再次合作、產生良好化學反應。
而出生運動世家的鄭怡靜，在前年完成自己在奧運奪牌的夢想後，過去她在亞運並沒有拿到過獎牌，今年挑戰在亞奧運牌都奪牌，將能增添自己生涯的榮譽。