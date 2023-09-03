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重點是學生無須檢附證明文件，且每學期總共可請三天的心理健康假，但如果同學們第二次申請，或請假滿二天時，系統將通知學輔中心及心輔中心，啟動關心同學的輔導機制。
心理假該請多久？小心被濫用？
精神科醫師楊聰財也指出，有的人嚴重也可以請一學期或請一年都有，每個人狀況都不同，就像女生會有月經，也會有每個月的生理假，所以當你覺得有情緒障礙，當然可以請心理假。
但他也提醒，在校園推行心理假過程最需要改善就是隱私問題，目前台灣針對家庭暴力或性侵害等等都算是亞洲走得很前面的，但不諱言東方人還是會有看精神科或輔導諮商室，有的學生揶揄嘲笑對方，需要保留請假者的隱私。
另外還有部分人提出「大學生經常翹課，何必請心理假？」但他則採取支持大過反對，只要心理假納入後，學生按照正式程序可以來請假，對有需求的人可以更有彈性。
但楊聰財也提醒，當大學願意提供心理假是好意，也不應該濫用，例如國外很多學校實施經驗以來，允許學生可能利用心理假散心遊玩，作為情緒紓壓，但不應跑網咖、吸毒、去聲色場所等危害身心健康的事。
台灣各大學推行健康心理假
楊聰財表示，美國很早就推行心理假，歐美對心理精神健康很重視，以精神醫學來講，精神障礙都是跟腦神經失調有關，「不管是心理生理或環境因素，身體會生病，大腦也會生病，你可能因為心裡生病也可以請假。」
在 2021 年中山大學成為首間設立「心理假」的大學後，實踐大學、師範大學、政治大學、成功大學、嘉義大學、臺北大學、逢甲大學、中國文化大學、台灣大學等近 20 間大學，都陸續通過心理假，代表校園對心理需求愈來愈重視，未來也希望可以開放國高中比照辦理。
圖、文／謝承恩
1.諮詢專家:精神科醫師楊聰財
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 20 多所大學通過心理健康假「一學期可請3次」憂學生濫用？專家給出正面解析